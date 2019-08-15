Подводное кладбище древних кораблей нашли в Греции

У греческого острова Левита археологи нашли останки девяти кораблей, которые затонули более двух тысяч лет назад. Об этом сообщил портал @hi-tech.

Левита — один из островов архипелага Додеканес, расположенный на востоке Эгейского моря, недалеко от берегов Турции. В античные времена мимо него проходили оживленные морские торговые пути, по которым европейские товары доставляли в Малую Азию, и наоборот.

В июне этого года археологи начали исследования морского дна вокруг Левиты в надежде отыскать нечто интересное.

В итоге у острова они обнаружили следы девяти кораблекрушений, датированных III веком до н.э. — I веком н.э. Благодаря сонарам и подводным камерам аквалангисты отыскали не только корабли, но и груз античных амфор из Финикии (территория современного Ливана) и греческих колоний в Малой Азии. Еще одна необычная находка — гранитный якорь VI века до н.э.

Фото Anastasis Agathos/Ephorate of Underwater Antiquities/Hellenic Ministry of Culture and Sports. Древние амфоры на дне Эгейского моря

Пока исследовали задокументировали лишь пять кораблей. Ученые считают, что у Левиты и соседних островов лежат еще сотни неисследованных кораблей времен Древней Греции и Римской Империи. Например, у острова Фурни, который, как и Левита, расположен недалеко от турецкого берега, за все время подводных исследований нашли останки 58 судов.