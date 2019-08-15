19:27
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Подводное кладбище древних кораблей нашли в Греции

Фото Anastasis Agathos/Ephorate of Underwater Antiquities/Hellenic Ministry of Culture and Sports. Аквалангист с одной из находок

У греческого острова Левита археологи нашли останки девяти кораблей, которые затонули более двух тысяч лет назад. Об этом сообщил портал @hi-tech.

Левита — один из островов архипелага Додеканес, расположенный на востоке Эгейского моря, недалеко от берегов Турции. В античные времена мимо него проходили оживленные морские торговые пути, по которым европейские товары доставляли в Малую Азию, и наоборот.

В июне этого года археологи начали исследования морского дна вокруг Левиты в надежде отыскать нечто интересное.

В итоге у острова они обнаружили следы девяти кораблекрушений, датированных III веком до н.э. — I веком н.э. Благодаря сонарам и подводным камерам аквалангисты отыскали не только корабли, но и груз античных амфор из Финикии (территория современного Ливана) и греческих колоний в Малой Азии. Еще одна необычная находка — гранитный якорь VI века до н.э.

Фото Anastasis Agathos/Ephorate of Underwater Antiquities/Hellenic Ministry of Culture and Sports. Древние амфоры на дне Эгейского моря

Пока исследовали задокументировали лишь пять кораблей. Ученые считают, что у Левиты и соседних островов лежат еще сотни неисследованных кораблей времен Древней Греции и Римской Империи. Например, у острова Фурни, который, как и Левита, расположен недалеко от турецкого берега, за все время подводных исследований нашли останки 58 судов.
Ссылка:
просмотров: 85
Версия для печати
Материалы по теме
Древнее поселение кочевников нашли на востоке Казахстана
Археологи обнаружили много ценных артефактов в могиле принца-воина в Англии
В Египте вскрыли гробницу возрастом более 4300 лет
В Камбодже обнаружили редчайшие древние захоронения
Ученые нашли в Египте саркофаг и мумии возрастом в четыре тысячи лет
В Мехико нашли сокровища ацтеков
В Мексике археологи обнаружили пещеру с древними артефактами майя
В Египте обнаружили сфинкса с головой барана
Ах, находка! Шоколадная монетка оказалась золотым украшением возрастом 1 500 лет
Британец нашел на пляже моллюска возрастом 185 миллионов лет
Популярные новости
Дело Атамбаева. ГКНБ установил личность мужчины, убившего спецназовца Дело Атамбаева. ГКНБ установил личность мужчины, убившего спецназовца
Внимание, розыск. В&nbsp;Чуйской области разыскивают мужчину Внимание, розыск. В Чуйской области разыскивают мужчину
Дело Атамбаева. Прокуратура расследует предательство милиции Курсаном Асановым Дело Атамбаева. Прокуратура расследует предательство милиции Курсаном Асановым
Дело Атамбаева. Еще двух сторонников бывшего президента забрали на&nbsp;допрос в&nbsp;ГКНБ Дело Атамбаева. Еще двух сторонников бывшего президента забрали на допрос в ГКНБ
Бизнес
Еще 60&nbsp;отдаленных населенных пунктов Кыргызстана подключены к&nbsp;сети 4G&nbsp;LTE от&nbsp;О! Еще 60 отдаленных населенных пунктов Кыргызстана подключены к сети 4G LTE от О!
&laquo;Бакай Банк&raquo; установил первое уличное пианино в&nbsp;Бишкеке для всех желающих «Бакай Банк» установил первое уличное пианино в Бишкеке для всех желающих
Elite House никогда не&nbsp;оставляет дольщиков без внимания Elite House никогда не оставляет дольщиков без внимания
Лето на&nbsp;Иссык-Куле на&nbsp;высоких скоростях с&nbsp;тарифом &laquo;Сонун&raquo; от&nbsp;Кыргызтелекома Лето на Иссык-Куле на высоких скоростях с тарифом «Сонун» от Кыргызтелекома