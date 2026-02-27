В Сахаре нашли останки нового вида спинозавров, похожего на сказочных драконов. Новый вид, получивший название Spinosaurus mirabilis («удивительная шипастая ящерица»), был обнаружен в Нигере международной группой ученых во главе с палеонтологами из Чикагского университета. Об этом сообщается в журнале Science.

Фото Science

Команда ученых обнаружила окаменелости нескольких особей Spinosaurus mirabilis, что помогло им реконструировать динозавра. По длине хищник был сравним со школьным автобусом, имел внушительный рог, торчащий из черепа, морду, похожую на крокодилью, и длинную челюсть, полную огромных острых зубов размером с человеческую ладонь. Исследователи предполагают, что рог или гребень мог быть ярко окрашен и использовался для привлечения внимания потенциальных партнеров или для отпугивания соперников от территории.

По мнению ученых, спинозавры обитали около 95 миллионов лет назад в меловом периоде в болотистой местности внутри континента, на территории современной центральной Сахары.

Ведущий автор исследования Пол Серено сравнил их с цаплями, которые охотятся на рыбу на мелководье и имеют тело, хорошо приспособленное к полуводному образу жизни.

Ученые отмечают, что нужно найти лучше сохранившиеся экземпляры, чтобы узнать больше об этих малоизученных динозаврах.