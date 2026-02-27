19:53
USD 87.45
EUR 103.25
RUB 1.14
Техноблог

В Сахаре нашли останки нового вида спинозавров, похожего на сказочных драконов

В Сахаре нашли останки нового вида спинозавров, похожего на сказочных драконов. Новый вид, получивший название Spinosaurus mirabilis («удивительная шипастая ящерица»), был обнаружен в Нигере международной группой ученых во главе с палеонтологами из Чикагского университета. Об этом сообщается в журнале Science.

Science
Фото Science

Команда ученых обнаружила окаменелости нескольких особей Spinosaurus mirabilis, что помогло им реконструировать динозавра. По длине хищник был сравним со школьным автобусом, имел внушительный рог, торчащий из черепа, морду, похожую на крокодилью, и длинную челюсть, полную огромных острых зубов размером с человеческую ладонь. Исследователи предполагают, что рог или гребень мог быть ярко окрашен и использовался для привлечения внимания потенциальных партнеров или для отпугивания соперников от территории.

По мнению ученых, спинозавры обитали около 95 миллионов лет назад в меловом периоде в болотистой местности внутри континента, на территории современной центральной Сахары.

Ведущий автор исследования Пол Серено сравнил их с цаплями, которые охотятся на рыбу на мелководье и имеют тело, хорошо приспособленное к полуводному образу жизни.

Ученые отмечают, что нужно найти лучше сохранившиеся экземпляры, чтобы узнать больше об этих малоизученных динозаврах.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/363784/
просмотров: 439
Версия для печати
Материалы по теме
Останки неизвестного прежде науке титанозавра нашли в Аргентине
История кыргызского динозавра. Как его нашли и почему он до сих пор не в музее
В Кыргызстане обнаружены останки динозавров, которых нет больше нигде в мире
Ученые открыли новый вид птерозавра
В Монголии найден новый вид млекопитающего эпохи динозавров
Ученые нашли неизвестное древнее существо вдвое старше динозавров
Ученые нашли в Кыргызстане новый вид хищных динозавров
Кости древнего «дракона» нашли в Японии
Ученых из Кыргызстана приглашают в Россию на раскопки древних морских рептилий
В швейцарских Альпах найдены останки морских динозавров
Популярные новости
Пользователь соцсетей попросил деньги у&nbsp;нейросети и&nbsp;получил $250 тысяч Пользователь соцсетей попросил деньги у нейросети и получил $250 тысяч
Для бруталов и&nbsp;экстремалов. Casio представила новые часы серии GG-B100X Для бруталов и экстремалов. Casio представила новые часы серии GG-B100X
Доля электромобилей в&nbsp;автопарке Кыргызстана составляет менее 1&nbsp;процента Доля электромобилей в автопарке Кыргызстана составляет менее 1 процента
Всего&nbsp;0,6&nbsp;секунды. В&nbsp;Китае разработали технологию мгновенной 3D-печати Всего 0,6 секунды. В Китае разработали технологию мгновенной 3D-печати
Бизнес
МВД Кыргызстана наградило руководство фонда Central Asia Capital МВД Кыргызстана наградило руководство фонда Central Asia Capital
Добро в&nbsp;один клик: фитр-садака через MegaPay Добро в один клик: фитр-садака через MegaPay
Рынок будущего: MProfi забрал золото bema за&nbsp;оцифровку биржи труда Рынок будущего: MProfi забрал золото bema за оцифровку биржи труда
Миллион от&nbsp;&laquo;Оптима Банка&raquo;: итоги новой недели акции &laquo;20&nbsp;миллионеров&raquo; Миллион от «Оптима Банка»: итоги новой недели акции «20 миллионеров»
27 февраля, пятница
19:45
Мэры и акимы посетили первый в Бишкеке завод по переработке ТБО в электроэнергию Мэры и акимы посетили первый в Бишкеке завод по перераб...
19:24
В США задержан кыргызстанец. Дело на контроле генконсульства КР в Чикаго
19:24
На дне Аральского моря возобновились работы по высадке саксаула
19:00
Афиша Бишкека на выходные: цветочная ярмарка, кинопоказы и вечер поэзии
18:43
Турнир по борьбе в Албании. Мээрим Жуманазарова вышла в полуфинал