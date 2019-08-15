В WhatsApp появится авторизация по отпечатку пальца

Разработчики WhatsApp реализовали в последней бета-версии мессенджера возможность авторизации по отпечатку пальца. Ранее функция появилась в WhatsApp для iOS, сообщил портал RG Digital.

По данным Android Police, установить бету 2.19.221 из Google Play невозможно — надо скачать и установить файл APK.

Включить вход по отпечатку пальца можно в настройках WhatsApp, в разделе «Учетная запись — Конфиденциальность». Можно выбрать, в каких случаях требуется вход с использованием сканера — каждый раз, когда приложение открывается, или в случае неактивности (доступны различные временные интервалы — одна минута или полчаса).