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Техноблог

В WhatsApp появится авторизация по отпечатку пальца

Разработчики WhatsApp реализовали в последней бета-версии мессенджера возможность авторизации по отпечатку пальца. Ранее функция появилась в WhatsApp для iOS, сообщил портал RG Digital.

По данным Android Police, установить бету 2.19.221 из Google Play невозможно — надо скачать и установить файл APK.

Включить вход по отпечатку пальца можно в настройках WhatsApp, в разделе «Учетная запись — Конфиденциальность». Можно выбрать, в каких случаях требуется вход с использованием сканера — каждый раз, когда приложение открывается, или в случае неактивности (доступны различные временные интервалы — одна минута или полчаса).
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