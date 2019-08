Новые 4K-телевизоры с дизайном под мебель представила компания Samsung

Южнокорейский производитель электроники Samsung выпускает новую серию телевизоров The Serif, стилизованных под домашний интерьер. Об этом сообщил портал @hi-tech.

По его данным, за качество изображения в новых телевизорах отвечает QLED-экран от Samsung с квантовыми точками и поддержкой стандарта HDR10+. Все модели линейки работают в разрешении 3840×2160 пикселей. Дисплей способен передавать более миллиарда оттенков.

По заявлению производителя QLED-дисплей в меньшей степени подвержен выгоранию по сравнению с обычным OLED-экраном.

Внешним видом устройств занимались французские дизайнеры Ролан и Эрван Буруллеки. Название и внешний вид телевизоров отсылают к шрифту Serif с засечками.

Фото Samsung. Samsung The Serif

Телевизоры поддерживают интерьерный режим Ambient. Изображение на устройстве может подстраиваться под фактуру и цвет стены, на которой оно расположено.