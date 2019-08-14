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Техноблог

Новые 4K-телевизоры с дизайном под мебель представила компания Samsung

Фото Samsung. Samsung The Serif

Южнокорейский производитель электроники Samsung выпускает новую серию телевизоров The Serif, стилизованных под домашний интерьер. Об этом сообщил портал @hi-tech.

По его данным, за качество изображения в новых телевизорах отвечает QLED-экран от Samsung с квантовыми точками и поддержкой стандарта HDR10+. Все модели линейки работают в разрешении 3840×2160 пикселей. Дисплей способен передавать более миллиарда оттенков.

По заявлению производителя QLED-дисплей в меньшей степени подвержен выгоранию по сравнению с обычным OLED-экраном.

Внешним видом устройств занимались французские дизайнеры Ролан и Эрван Буруллеки. Название и внешний вид телевизоров отсылают к шрифту Serif с засечками.

Фото Samsung. Samsung The Serif

Телевизоры поддерживают интерьерный режим Ambient. Изображение на устройстве может подстраиваться под фактуру и цвет стены, на которой оно расположено.

С 13 августа на телевизоры можно оформить предзаказ в официальном интернет-магазине Samsung. Стоимость модели The Serif с диагональю экрана 43 дюйма составляет от 70 тысяч сомов, The Serif 49 дюймов — от 90 тысяч сомов. За самый большой The Serif с диагональю 55 дюймов придется выложить от 110 тысяч сомов.
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