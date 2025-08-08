23:46
Ультратонкие смартфоны Samsung станут еще тоньше

Ультратонкие смартфоны Samsung Galaxy S26 Edge станут еще тоньше, сообщает издание GSMArena.

Компания Samsung планирует сделать свой будущий ультратонкий смартфон Galaxy S26 Edge не только значительно тоньше, но и оснастить его более емким аккумулятором, решая одну из ключевых проблем предыдущей модели — S25 Edge с ее батареей на 3900 мАч.

Фото иллюстративное

«Galaxy S26 Edge 5,5 мм, 4200 мАч», — лаконично написал инсайдер Ice Universe.

Это означает, что будущий смартфон будет на 0,3 милиметра тоньше, чем текущая модель S25 Edge, и получит аккумулятор на 300 мАч больше.

Примечательно, что незадолго до этого тот же Ice Universe сообщал, что S26 Edge будет оснащен батареей емкостью 4400 мАч. Это расхождение, считают в GSMArena, может быть объяснено разницей между «номинальной» и «типичной» емкостью аккумулятора. Например, батарея S25 Edge имеет номинальную емкость 3786 мАч и типичную 3900 мАч. Разница в 114 мАч между этими значениями не является редкостью, поэтому расхождение в 200 мАч для новой модели может быть нормальным.
