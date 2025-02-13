Samsung намерена интегрировать искусственный интеллект в сети 6G. Компания опубликовала новый аналитический отчет о развитии технологий 6G, в котором поделилась своим видением будущих коммуникационных систем.

Согласно отчету, компания намерена интегрировать искусственный интеллект (ИИ) во все уровни телекоммуникационных сетей для повышения качества связи и улучшения пользовательского опыта.

В Samsung утверждают, что использование ИИ позволит:

снизить затраты на обслуживание сети;

уменьшить энергопотребление и повысить энергоэффективность;

расширить зону покрытия за счет интеграции наземных и спутниковых сетей;

обеспечить более устойчивую связь, даже в условиях перегруженных сетей;

в документе также говорится, что технологии 6G обеспечат поддержку пяти ключевых сервисов, которые в будущем изменят подход к коммуникациям.

Несмотря на большие планы, коммерческое внедрение 6G остается делом будущего. Samsung ожидает, что стандарты шестого поколения связи будут окончательно утверждены к 2030 году. Однако исследования и разработки в этом направлении уже активно набирают обороты, что может ускорить процесс внедрения.

В ближайшие годы компания продолжит тестировать возможности ИИ в телекоммуникациях, а также работать над созданием устойчивых и интеллектуальных сетей будущего.