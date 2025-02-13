23:24
USD 87.45
EUR 91.06
RUB 0.95
Техноблог

Samsung намерена интегрировать искусственный интеллект в сети 6G

Samsung намерена интегрировать искусственный интеллект в сети 6G. Компания опубликовала новый аналитический отчет о развитии технологий 6G, в котором поделилась своим видением будущих коммуникационных систем.

Согласно отчету, компания намерена интегрировать искусственный интеллект (ИИ) во все уровни телекоммуникационных сетей для повышения качества связи и улучшения пользовательского опыта.

В Samsung утверждают, что использование ИИ позволит:

  • снизить затраты на обслуживание сети;
  • уменьшить энергопотребление и повысить энергоэффективность;
  • расширить зону покрытия за счет интеграции наземных и спутниковых сетей;
  • обеспечить более устойчивую связь, даже в условиях перегруженных сетей;
  • в документе также говорится, что технологии 6G обеспечат поддержку пяти ключевых сервисов, которые в будущем изменят подход к коммуникациям.

Несмотря на большие планы, коммерческое внедрение 6G остается делом будущего. Samsung ожидает, что стандарты шестого поколения связи будут окончательно утверждены к 2030 году. Однако исследования и разработки в этом направлении уже активно набирают обороты, что может ускорить процесс внедрения.

В ближайшие годы компания продолжит тестировать возможности ИИ в телекоммуникациях, а также работать над созданием устойчивых и интеллектуальных сетей будущего.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/319727/
просмотров: 108
Версия для печати
Материалы по теме
В 2024 году инвестиции в искусственный интеллект побили исторический рекорд
Начать расшифровку свитков, обгоревших при извержении Везувия, помог ИИ
Google отказывается от обещания не использовать ИИ в военных целях
В РФ впервые с помощью ИИ смогли прочесть зачеркнутые слова в рукописях Пушкина
ИИ-бабушку против мошенников разработал сотовый оператор: нервирует и злит
Депутат считает, что в Кыргызстане не нужно развивать искусственный интеллект
Digital Almaty — 2025. Призовой фонд битвы стартапов составил $60 тысяч
Адылбек Касымалиев: Наша цель — интегрировать ИИ в государственные процессы
В китайской нейросети DeepSeek обнаружили утечку информации
Китайский ИИ DeepSeek ставит под сомнение высокую цену американских разработок
Популярные новости
Спутниковая связь Илона Маска заработала на&nbsp;смартфонах бесплатно Спутниковая связь Илона Маска заработала на смартфонах бесплатно
&laquo;Лаборатория Касперского&raquo; предупредила о&nbsp;новом вирусе в&nbsp;App Store и&nbsp;Google Play «Лаборатория Касперского» предупредила о новом вирусе в App Store и Google Play
Google отказывается от&nbsp;обещания не&nbsp;использовать&nbsp;ИИ в&nbsp;военных целях Google отказывается от обещания не использовать ИИ в военных целях
Начать расшифровку свитков, обгоревших при извержении Везувия, помог&nbsp;ИИ Начать расшифровку свитков, обгоревших при извержении Везувия, помог ИИ
Бизнес
Судьбоносные 10&nbsp;миллионов сомов от&nbsp;&laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; как нельзя вовремя! Судьбоносные 10 миллионов сомов от «Мой О!» как нельзя вовремя!
MegaPay: NFC-платежи с&nbsp;удобными аксессуарами и&nbsp;бесплатные NFC-стикеры! MegaPay: NFC-платежи с удобными аксессуарами и бесплатные NFC-стикеры!
Конгресс &laquo;Гидроэнергетика. Центральная Азия и&nbsp;Каспий&raquo; пройдет в&nbsp;Бишкеке Конгресс «Гидроэнергетика. Центральная Азия и Каспий» пройдет в Бишкеке
Смотри Кубок Азии по&nbsp;футболу U&nbsp;20&nbsp;на MegaTV! Смотри Кубок Азии по футболу U 20 на MegaTV!
13 февраля, четверг
23:05
Samsung намерена интегрировать искусственный интеллект в сети 6G Samsung намерена интегрировать искусственный интеллект...
22:41
«Стальной» Булатик. Антонина Шевченко показала видео с шестимесячным сыном
22:25
В Мюнхене водитель автомобиля намеренно въехал в толпу людей. Есть пострадавшие
22:00
Если едете за рубеж. Адреса и телефоны посольств и консульств Кыргызстана
21:45
В России запретят банкам и госслужбам использовать иностранные мессенджеры