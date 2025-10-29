Samsung представил телефон, который раскладывается на три части

Компания Samsung показала новый складной телефон, экран которого можно разложить на три части. Об этом сообщает The Verge.

Устройство показали на выставке, которая проходила во время саммита в Южной Корее.

У телефона два шарнира. Благодаря этому он может быть и обычным смартфоном, и большим планшетом. Названия у модели пока нет, но корейские СМИ пишут, что она может называться Galaxy Z Trifold. В Samsung рассказали, что это часть их новых исследований, и компания планирует показать «устройство нового поколения» до конца этого года.

Впервые тройной складной гаджет выпустила китайская фирма Huawei в 2024-м и уже сделала второе поколение.

Первый складной телефон Samsung вышел еще в 2019 году. В июле 2025-го компания представила Galaxy Z Fold 7.