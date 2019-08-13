Из-за хакеров обычные наушники и колонки могут стать очень опасными

Беспроводные наушники и колонки могут стать опасным «звуковым оружием» из-за действий хакеров. Данные об этом распространил эксперт в области информационной безопасности Мэтт Викси.

По сообщению BBC, в ходе исследования специалист пришел к выводу, что с помощью программного обеспечения, локально сканирующего Wi-Fi и Bluetooth, злоумышленники могут подключаться к различным устройствам, оснащенным динамиками, и выводить на них звук.

Среди таких устройств могут быть как наушники с колонками, так и смартфоны, ноутбуки и другие устройства. Некоторые атаки можно производить удаленно, некоторые — находясь рядом со взламываемыми девайсами, рассказал Мэтт Викси.

Через динамики наушников и колонок можно воспроизводить низкочастотные или высокочастотные звуки, вызывающие головную боль, дезориентацию и способные привести к серьезным проблемам со слухом, утверждает эксперт. Кроме того, слишком сильный уровень громкости может вывести из строя или повредить и сами устройства.