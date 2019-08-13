21:22
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Техноблог

Из-за хакеров обычные наушники и колонки могут стать очень опасными

Фото pixabay.com. Через взломанные девайсы можно воспроизводить опасные для человека и устройств звуки

Беспроводные наушники и колонки могут стать опасным «звуковым оружием» из-за действий хакеров. Данные об этом распространил эксперт в области информационной безопасности Мэтт Викси.

По сообщению BBC, в ходе исследования специалист пришел к выводу, что с помощью программного обеспечения, локально сканирующего Wi-Fi и Bluetooth, злоумышленники могут подключаться к различным устройствам, оснащенным динамиками, и выводить на них звук.

Среди таких устройств могут быть как наушники с колонками, так и смартфоны, ноутбуки и другие устройства. Некоторые атаки можно производить удаленно, некоторые — находясь рядом со взламываемыми девайсами, рассказал Мэтт Викси.

Через динамики наушников и колонок можно воспроизводить низкочастотные или высокочастотные звуки, вызывающие головную боль, дезориентацию и способные привести к серьезным проблемам со слухом, утверждает эксперт. Кроме того, слишком сильный уровень громкости может вывести из строя или повредить и сами устройства.
Ссылка:
просмотров: 426
Версия для печати
Материалы по теме
Хакеры взламывают сети операторов связи и крадут тысячи телефонных разговоров
Зарядное устройство от Vivo зарядит смартфон за 13 минут
Хакеры взломали аккаунт премьер-министра Дмитрия Медведева в Twitter
Хакеры научились встраивать вирусы в Android на этапе производства смартфона
Google: Отключение Huawei от Android создаст серьезные проблемы для безопасности
Кибератаки в мире происходят каждые 14 секунд
Google представила новые «умные» очки на основе Android
Совершенно новая версия легендарных Tamagochi поступила в продажу
Стол с быстрой беспроводной зарядкой смартфонов создали Xiaomi и IKEA
Хотите лучше спать? Разработано идеальное одеяло Hush с охлаждением
Популярные новости
Apple заплатит $1 миллион тому, кто сможет взломать iPhone Apple заплатит $1 миллион тому, кто сможет взломать iPhone
Чужие сообщения WhatsApp научились менять хакеры Чужие сообщения WhatsApp научились менять хакеры
Facebook решил платить СМИ за&nbsp;новости Facebook решил платить СМИ за новости
США пока все-таки не&nbsp;будут выдавать лицензии на&nbsp;работу с&nbsp;китайской Huawei США пока все-таки не будут выдавать лицензии на работу с китайской Huawei
Бизнес
Кыргызтелеком сдает в&nbsp;аренду свободные помещения в&nbsp;Бишкеке Кыргызтелеком сдает в аренду свободные помещения в Бишкеке
Выбери свои условия при покупке смартфонов Honor в&nbsp;сети O!Store Выбери свои условия при покупке смартфонов Honor в сети O!Store
Продать любой ценой? Как бишкекская стройкомпания обманывает своих клиентов Продать любой ценой? Как бишкекская стройкомпания обманывает своих клиентов
В&nbsp;ОАО &laquo;Кыргызтелеком&raquo; состоялось внеочередное общее собрание акционеров В ОАО «Кыргызтелеком» состоялось внеочередное общее собрание акционеров