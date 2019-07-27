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Техноблог

WhatsApp на компьютерах станет независимым от смартфонов

WhatsApp кардинально обновит свой сервис и уберет прямую зависимость мессенджера от смартфонов пользователей. Об этом сообщил MSPoweruser.

Сейчас, если клиенту надо воспользоваться WhatsApp на компьютере, приложение для ПК следует связать с приложением на телефоне. Если мобильное устройство недоступно при авторизации, пользователю просто не дадут войти в свой аккаунт.

В ближайшее время приложения на разных платформах заработают независимо. Обновленная программа станет доступна через UWP (Universal Windows Platform).
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