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Техноблог

Кибератаки в мире происходят каждые 14 секунд

Фото Getty Images. В 2018 году убытки компаний от хакерских атак составили $1,5 триллиона

Кибератаки по всему миру в 2019-м происходят каждые 14 секунд, а одним из главных вызовов года станут утечки данных корпораций в результате целевых атак на их сотрудников. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на Сбербанк России.

«В этом году продолжится рост мошенничества с использованием технологий социальной инженерии — по итогам 2018 года специалисты Сбербанка отметили рост этого вида преступлений на 6 процентов», рассказали в банке.

С увеличением количества кибератак возрастает и причиняемый ими ущерб. В 2018 году убытки компаний различных секторов экономики составили $1,5 триллиона.

В 2019 году, по прогнозам, убытки бизнеса от кибератак могут достигнуть $2,5 триллиона.

К 2022 году, по прогнозу Всемирного экономического форума, сумма планетарного ущерба от кибератак может вырасти до $8 триллионов, указывают в Сбербанке.

«Одной из причин ускоренного роста киберпреступности, по мнению специалистов, являются технологические тренды. К 2022 году к интернету подключат один триллион устройств. К 2023-му у 80 процентов людей появится аватар в цифровом мире. При этом более 50 процентов интернет-трафика домохозяйств в 2024 году будут потреблять «умные» устройства и бытовая техника», — прогнозируют специалисты.
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