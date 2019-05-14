Lenovo показала ноутбук со сгибающимся экраном

Lenovo показала ноутбук ThinkPad X1 со сгибающимся экраном, который находится на этапе прототипа. Создатели думают над тем, как установить клавиатуру в подобное устройство, сообщил портал @hi-tech.

В компании уверены, что в будущем подобные девайсы заменят привычные компьютеры.

Ноутбук имеет диагональ 13,3 дюйма , другие параметры девайса не названы.

ThinkPad X1 без каких-либо проблем работает под ОС Windows — сказывается совместимость системы с планшетными компьютерами. Без полноценной клавиатуры устройство напоминает складной планшет.

Фото @hi-tech. Прототип Lenovo ThinkPad X1

Lenovo пояснила, что работает над инновационным ноутбуком три года и не спешит отправлять его на полки магазинов. Сейчас производитель занимается доработкой ThinkPad X1, например, рассматривает варианты установки физической клавиатуры. В компании добавили, что устройство поступит в продажу не раньше 2020 года.