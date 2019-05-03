Золото, бриллианты, сапфиры. Моделька «Форда» получилась дороже оригинала

Английский ювелир трудился над моделью Ford Escort 25 лет. Она сделана из золота, серебра, бриллиантов, сапфиров и других драгоценных камней, сообщило издание «За рулем».

Модель Ford Escort изготовлена в масштабе 1:25 профессиональным ювелиром Расселом Лордом.

Владелец 55 настоящих автомобилей Ford Escort потратил тысячи часов на создание уникального шедевра. Только материалов в автомобильчик вложено на 90 тысяч евро! Камни и металл — все настоящее.

Автомобиль основан на заводской раллийной модели Ari Vatenen Ford Escort Mk2 конца 1970-х годов. Корпус выполнен из серебра, а тормоза и спойлеры из чистейшего золота, как и 18-каратные золотые колеса. Решетка радиатора сделана из белого золота, фары — алмазные, поворотники — из сапфиров, а задние фонари — рубиновые.

«Это было хобби, к которому я возвращался, когда у меня было свободное время, и три года назад я решил завершить проект. Я с закрытыми глазами знаю все в этом автомобиле. Можете себе представить, у меня не было даже плана, я просто строил модель по частям, из головы», — рассказал Рассел Лорд, живущий в Эссексе, на юге Англии.

Миниатюрный ювелирный шедевр выставили вчера, 2 мая, ​​на интернет-аукционе. Всю выручку ювелир решил потратить на благотворительность.