00:18
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Техноблог

Ford инвестировал $500 миллионов в конкурента Tesla

Фото пресс-службы Rivian. Электрический пикап R1T Rivian

Компания Ford вложит $500 миллионов в стартап Rivian, занимающийся разработкой машин с электродвигателем и считающийся потенциальным конкурентом Tesla Илона Маска. Об этом сообщило издание «АвтоПарк».

Новый электромобиль на платформе Rivian дополнит линейку машин с электромоторами, которую самостоятельно готовит бренд.

Ранее Rivian не удалось достичь соглашения с General Motors. Концерн GM был готов инвестировать в акции Rivian, как это сделал Amazon, вложив $700 миллионов еще в феврале.

Фото пресс-службы Rivian. Электрический пикап R1T Rivian

Компания Rivian Automotive базируется в Плимуте, она основана предпринимателем Ар-Джеем Скаринджем в 2009 году. Марка выпустила две модели электромобилей — пикап R1T и внедорожник R1S. Компания обещает начать производство своих «электромобилей для путешествий» в конце 2020-го и достраивает собственный завод в Нормале (штат Иллинойс).
Ссылка:
просмотров: 128
Версия для печати
Материалы по теме
Кругосветное путешествие на электромобиле за $300 и три года
Китайские ученые свели автопилот Tesla с ума
В новом фильме Джеймса Бонда пересадят на электрокар Aston Martin
Tesla представила компактный электрический кроссовер Model Y
Porsche выпустит электрический кроссовер
Беспилотная Tesla задавила российского робота на выставке в США
Завод по производству автомобилей Tesla построят в Китае
Первый в мире электромотоцикл, напечатанный на 3D-принтере, представили немцы
Audi тестирует модель беспилотного летающего такси
Audi показала конкурента электромобиля Tesla
Популярные новости
Apple засудят на&nbsp;$1&nbsp;миллиард за&nbsp;ошибку распознавания лица Apple засудят на $1 миллиард за ошибку распознавания лица
Первые изображения флагмана iPhone XI&nbsp;Max опубликовали инсайдеры Первые изображения флагмана iPhone XI Max опубликовали инсайдеры
Facebook ужесточает политику. Запретят тесты и&nbsp;многое другое Facebook ужесточает политику. Запретят тесты и многое другое
Странное существо обнаружили в&nbsp;самой глубокой части Индийского океана Странное существо обнаружили в самой глубокой части Индийского океана
Бизнес
Ловите НАСТОЯЩУЮ акцию от&nbsp;MegaCom Ловите НАСТОЯЩУЮ акцию от MegaCom
Не&nbsp;только СУПЕРВЫГОДНО, но&nbsp;и&nbsp;просто ДЕШЕВЛЕ! Акция &laquo;Переходи на&nbsp;О!&raquo; Не только СУПЕРВЫГОДНО, но и просто ДЕШЕВЛЕ! Акция «Переходи на О!»
АВТОкредиты от&nbsp;&laquo;Халык Банк Кыргызстан&raquo; и&nbsp;Asia Motors: ставки снижены! АВТОкредиты от «Халык Банк Кыргызстан» и Asia Motors: ставки снижены!
В&nbsp;свой день рождения компания MegaCom дарит приятные бонусы абонентам В свой день рождения компания MegaCom дарит приятные бонусы абонентам