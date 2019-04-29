Ford инвестировал $500 миллионов в конкурента Tesla

Компания Ford вложит $500 миллионов в стартап Rivian, занимающийся разработкой машин с электродвигателем и считающийся потенциальным конкурентом Tesla Илона Маска. Об этом сообщило издание «АвтоПарк».

Новый электромобиль на платформе Rivian дополнит линейку машин с электромоторами, которую самостоятельно готовит бренд.

Ранее Rivian не удалось достичь соглашения с General Motors. Концерн GM был готов инвестировать в акции Rivian, как это сделал Amazon, вложив $700 миллионов еще в феврале.

Фото пресс-службы Rivian. Электрический пикап R1T Rivian

Компания Rivian Automotive базируется в Плимуте, она основана предпринимателем Ар-Джеем Скаринджем в 2009 году. Марка выпустила две модели электромобилей — пикап R1T и внедорожник R1S. Компания обещает начать производство своих «электромобилей для путешествий» в конце 2020-го и достраивает собственный завод в Нормале (штат Иллинойс).