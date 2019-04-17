В Египте вскрыли гробницу возрастом более 4300 лет

Гробницу, которой более 4300 лет, обнаружили на кладбище Саккара в Гизе. Об этом сообщил портал @hi-tech.

В гробнице был похоронен некий знатный египтянин по имени Хуву, который принадлежал к V династии фараонов. Внутри помещения обнаружили несколько комнат с росписью на стенах, которая, что очень важно, хорошо сохранилась.

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Церемония вскрытия гробницы вызвала большой резонанс — на нее приехали делегации из 52 стран мира. Руководил церемонией Халед Аль-Анани, министр Египта по делам древностей.

Археологи изучают комнаты гробницы. В частности, они выяснили, что краска в стенных росписях содержит специальные смолы и масла, которые обычно используют в процессе погребения. Возможно, это обусловило хорошую сохранность настенных рисунков.

Ученые заявили, что им удалось собрать отпечатки пальцев человека, который занимался росписью стен. Расшифрованы некоторые надписи на стенах — в них упоминается жена одного из фараонов V династии, но пока непонятно, как с ней связан Хуву.