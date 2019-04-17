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В Египте вскрыли гробницу возрастом более 4300 лет

Фото Times of Malta. Мохамед Муджахид (слева), глава египетской миссии, которая обнаружила могилу древнего египетского дворянина

Гробницу, которой более 4300 лет, обнаружили на кладбище Саккара в Гизе. Об этом сообщил портал @hi-tech.

В гробнице был похоронен некий знатный египтянин по имени Хуву, который принадлежал к V династии фараонов. Внутри помещения обнаружили несколько комнат с росписью на стенах, которая, что очень важно, хорошо сохранилась.

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Церемония вскрытия гробницы вызвала большой резонанс — на нее приехали делегации из 52 стран мира. Руководил церемонией Халед Аль-Анани, министр Египта по делам древностей.

Археологи изучают комнаты гробницы. В частности, они выяснили, что краска в стенных росписях содержит специальные смолы и масла, которые обычно используют в процессе погребения. Возможно, это обусловило хорошую сохранность настенных рисунков.

Ученые заявили, что им удалось собрать отпечатки пальцев человека, который занимался росписью стен. Расшифрованы некоторые надписи на стенах — в них упоминается жена одного из фараонов V династии, но пока непонятно, как с ней связан Хуву.
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