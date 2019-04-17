NASA впервые показало свой вертолет для полетов на Марсе

NASA впервые показало свой высокотехнологичный вертолет, предназначенный для полета в безвоздушной атмосфере Марса. Об этом сообщил портал @hi-tech.

Инженерная модель находилась в воздухе почти час, испытательный маршрут был первым и последним его земным полетом. Тест проходил там, где испытывали зонды «Вояджер» и «Кассини», а также все остальные марсоходы. На испытательном стенде воздух заменили специальной марсианской смесью с углекислым газом, а пониженную гравитацию имитировали с помощью кабеля.

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«Марсианский» вертолет во многом похож на обычный. Но на Марсе гравитация всего треть от земной, а воздуха меньше на 99 процентов. Это больше напоминает полет на высоте 30 тысяч метров.

Машина оборудована собственной солнечной панелью, поэтому может перемещаться более или менее самостоятельно. Через несколько месяцев после посадки на Марс вертолет выполнит несколько испытательных полетов продолжительностью до 90 секунд. Это будут первые взлеты аппаратов тяжелее воздуха на другой планете.

Фото NASA. Примерно так вертолет будет выглядеть на Марсе

Вертолет будет работать в основном автономно, поскольку на передачу команды с Земли потребовалось бы целых полчаса.

Вертолет сможет подниматься примерно на 3 метра в воздух и в конечном итоге — отлетать на сотни метров от своего партнера. Миссия «Марс 2200» достигнет Красной планеты в 2021 году.