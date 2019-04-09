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NASA устроило в Норвегии «атаку инопланетян»

Фото NASA_Wallops/Twitter. Необычное атмосферное явление, которое в интернете сразу назвали «атакой инопланетян»

Две ракеты стартовали с космодрома Андоя в Норвегии. Запуски выполнялись в рамках исследовательского проекта AZURE по изучению земной ионосферы и сопровождались зрелищным «небесным шоу», сообщил портал @hi-tech.

Исследовательские аппараты измеряют плотность и температуру ионосферы, а также выпускают в атмосферу смесь изотопов бария, стронция и триметилалюминия, что позволяет отслеживать поток заряженных и незаряженных частиц в ионосфере.

«Именно эта смесь вызывает появление в небе разноцветных облаков, — объяснили специалисты НАСА. — Изотопы выпускают на высоте от 114 до 250 километров. Они не опасны для местных жителей».

Однако норвежцев цветовое шоу не на шутку взолновало. По сообщению сайта VOL, в полицию поступило множество заявлений о «чем-то странном».

Пользователь YouTube Майкл Тейзнер, который снял происходящее на видео, вообще в какой-то момент подумал об инопланетном вторжении.

«Когда я увидел странные огни и цветные тучи, распускающиеся в небе, у меня не было объяснений происходящего. Это было похоже на атаку инопланетян», — пишет он в аннотации к видео.
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