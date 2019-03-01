Обновленный седан Jaguar XE выглядит агрессивнее

Компания Jaguar представила обновленный седан XE, который прибавил агрессивности снаружи и добродушия внутри. Об этом сообщило издание «За рулем».

Внешние изменения незначительны, но заметны. Это новые светодиодные фары и задние фонари, которые стали уже. Новый дизайн получил и задний бампер автомобиля.

Перемены внутри XE оказались гораздо заметнее. Седан получил новую центральную консоль, оснащенную селектором передач SportShift и переключателем JaguarDrive Control, а также имеются новое рулевое колесо, цифровая панель и информационно-развлекательная система Touch Pro Duo. В отделке салона применяются новые, более качественные материалы.

Зеркало заднего вида выглядит немного странно. Это потому, что на самом деле это не зеркало. В машине используется система ClearSight, которая состоит из широкоугольной камеры заднего вида и высококонтрастного монитора, установленного на месте зеркала. Таким образом, обзору назад ничто и никогда не мешает.

Jaguar XE получил на выбор четыре двигателя: двухлитровый турбодизель мощностью 180 лошадей, две версии двухлитрового бензинового турбомотора мощностью 249 или 300 лошадей, а также трехлитровый бензиновый двигатель мощностью 380 лошадей.

В продаже обновленный Jaguar XE появится в ближайшее время.