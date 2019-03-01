Лучший смартфон 2019 года выбрали эксперты. Китайцы выходят в лидеры

На международной выставке Mobile World Congress — 2019 в Барселоне выбрали лучшую модель смартфона 2018 года — Huawei Mate 20 Pro. Об этом сообщил сайт Technave.

В жюри вошли журналисты авторитетных изданий, представители операторов связи и специалисты отрасли.

Эксперты отметили огромную работу, проделанную инженерами из Китая, которая вывела качество мобильной фотографии на недостижимый ранее уровень.

В прошлом году победа в данной номинации досталась Apple с iPhone X.

Фото из интернета. Умные часы Samsung Galaxy Watch

В категории лучшей носимой электроники победу присудили «умным» часам Samsung Galaxy Watch.