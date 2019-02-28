22:05
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Техноблог

Porsche выпустит электрический кроссовер

Фото пресс-службы Porsche. Кроссовер Porsche Macan

Второе поколение кроссовера Porsche Macan будет работать на электротяге. В компании подтвердили, что модель станет новым электромобилем в линейке. В продажу электрический Macan должен поступить в начале 2020-х годов, сообщило издание «АвтоПарк».

Как отметил портал Digital Trends, Porsche пока не раскрывает полную техническую информацию об электрокроссовере. Но подтвердила, что автомобиль получит 800-вольтовую систему зарядки, как у кросс-универсала Taycan, первого серийного электромобиля Porsche. Его дебют намечен на 2019-й.

Технология позволит пополнять аккумулятор Taycan до 80 процентов заряда менее чем за 20 минут. Можно предположить, что Macan будет заряжаться так же быстро.

Электрический Macan выйдет на рынок не раньше 2022 года.

Известно, что Porsche инвестирует более 6 миллиардов евро в свою стратегию электрификации, поэтому линейка электромобилей компании будет активно пополняться. По слухам, это может быть даже спорткар в духе 718 Boxster.

Глава Porsche Оливер Блюм заявил, что к 2022-му 50 процентов новых автомобилей, которые продает компания, должны оснащать системой электропривода.
Ссылка:
просмотров: 103
Версия для печати
Материалы по теме
Первый в мире электромотоцикл, напечатанный на 3D-принтере, представили немцы
Audi тестирует модель беспилотного летающего такси
Новый Porsche 911 представили официально
Audi показала конкурента электромобиля Tesla
Пять самых надежных электрокаров в мире выбрали эксперты
Porsche разработал для Китая машину, на которой ездить нельзя
Уникальный Porsche 911 Project Cold продали на аукционе за 10 минут
Audi презентовала электромобиль e-tron, который может стать конкурентом Tesla
В Узбекистане вводят нулевую пошлину на импорт электромобилей
Переходим на электромобили. В ЕАЭС их освободят от транспортного налога
Популярные новости
В&nbsp;WhatsApp появится новая запретная функция В WhatsApp появится новая запретная функция
Американцы показали новый истребитель F-21 Американцы показали новый истребитель F-21
&laquo;Пежо&raquo; удивила новой моделью хэтчбека «Пежо» удивила новой моделью хэтчбека
Huawei представила свой гибкий смартфон Mate&nbsp;X Huawei представила свой гибкий смартфон Mate X
Бизнес
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; строит газопровод-отвод &laquo;Бишкек&nbsp;&mdash; Кант&nbsp;&mdash; Токмок&raquo; «Газпром Кыргызстан» строит газопровод-отвод «Бишкек — Кант — Токмок»
Сеть 4G&nbsp;LTE от&nbsp;О! охватила новые территории Баткенской области Сеть 4G LTE от О! охватила новые территории Баткенской области
Электронный кошелек &laquo;Илбирс&raquo; от&nbsp;БТА Банка Электронный кошелек «Илбирс» от БТА Банка
Кыргызтелеком: Звоните с&nbsp;домашнего телефона и&nbsp;общайтесь внутри области бесплатно Кыргызтелеком: Звоните с домашнего телефона и общайтесь внутри области бесплатно