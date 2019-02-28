Porsche выпустит электрический кроссовер

Второе поколение кроссовера Porsche Macan будет работать на электротяге. В компании подтвердили, что модель станет новым электромобилем в линейке. В продажу электрический Macan должен поступить в начале 2020-х годов, сообщило издание «АвтоПарк».

Как отметил портал Digital Trends, Porsche пока не раскрывает полную техническую информацию об электрокроссовере. Но подтвердила, что автомобиль получит 800-вольтовую систему зарядки, как у кросс-универсала Taycan, первого серийного электромобиля Porsche. Его дебют намечен на 2019-й.

Технология позволит пополнять аккумулятор Taycan до 80 процентов заряда менее чем за 20 минут. Можно предположить, что Macan будет заряжаться так же быстро.

Электрический Macan выйдет на рынок не раньше 2022 года.

Известно, что Porsche инвестирует более 6 миллиардов евро в свою стратегию электрификации, поэтому линейка электромобилей компании будет активно пополняться. По слухам, это может быть даже спорткар в духе 718 Boxster.

Глава Porsche Оливер Блюм заявил, что к 2022-му 50 процентов новых автомобилей, которые продает компания, должны оснащать системой электропривода.