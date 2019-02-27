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Техноблог

Смартфон-«кирпич» Energizer получил огромный аккумулятор

Фото PhoneArena

На выставку в Барселону привезли Energizer Power Max P18K Pop — первый смартфон с батареей на 18 тысяч мАч. Из-за такой емкости он выглядит как небольшой кирпич, сообщил портал PhoneArena.

В смартфоне Energizer аккумулятор в пять раз больше, чем у нового флагмана Galaxy S10. Компания обещает, что Power Max P18K Pop проработает 90 часов в режиме разговора, 50 дней в режиме ожидания или 2 дня беспрерывного проигрывания видео. Еще он может работать как пауэрбанк. Зато заряжается такой аккумулятор тоже очень долго — 9 часов, если использовать мощный адаптер.

В сравнении с обычными смартфонами он выглядит дико.

Если не учитывать толщину почти в два сантиметра, Power Max P18K Pop — обычный смартфон среднего уровня. У него есть 6,2-дюймовый дисплей с Full HD-разрешением. Работает он на процессоре Helio P70 с 6 гигабайтами оперативной памяти и 128 гигабайтами постоянной.

Еще у Power Max P18K Pop есть тройная камера и двойная «фронталка», которая «выезжает» из корпуса. Но его главная особенность заключается в емкости аккумулятора. Energizer пока не объявила цену смартфона и дату старта продаж.
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