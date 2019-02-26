Apple потеряла лидерство в рейтинге самых инновационных компаний мира

Агентство Fast Company опубликовало ежегодный рейтинг 50 самых инновационных компаний мира. В нем Apple опустилась с первого места в 2018 году на 17-е место, сообщил портал @hi-tech.

Самой инновационной компанией мира на февраль 2019 года является китайская технологическая фирма Meituan Dianping, работающая в сфере услуг (бронирование отелей и билетов в кино, доставка еды). В 2018-м платформа осуществила транзакции на $33,8 миллиарда для более чем 350 миллионов человек в 2 800 городах.

В Топ-5 входят сингапурская компания Grab, NBA, The Walt Disney Company и служба электронной коммерции Stitch Fix.

Square, Oatly, Twitch, Shopify и Alibaba Group обогнали Apple в рейтинге, в котором она лидировала по итогам 2018-го. Среди достижений «яблочной» компании в 2018-м отметили чип A12 Bionic. В 2017-м — iPhone X, Apple Watch Series 3, ARKit.

Рейтинг Fast Company создан по результатам опроса представителей более тысячи компаний на предмет наиболее заметных инноваций года и их влияния на бизнес, отрасли и культуру в целом. Apple возглавила список инноваций только в разделе «Бытовая электроника», опередив Google, Microsoft и Dell.