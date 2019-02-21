«Умные» светофоры установят в Бишкеке после анализа работы «Безопасного города»

«Умные» светофоры могут появиться в Бишкеке после установки камер видео- и фотофиксации проекта «Безопасный город». Об этом 24.kg сообщил вице-мэр Максим Ситников.

По его словам, будет проведен анализ, на каких перекрестках загруженность и где необходимо установить контролеры. «Мы прорабатываем вопрос. К реализации планируем привлечь частного партнера, который предоставит датчики. Изучаем, на каких условиях это лучше сделать», — сказал он.

Автоматическая система управления дорожного движения позволит увеличить среднюю скорость транспорта и снизить пробки.

«Датчики анализируют поток машин и дают сигнал на увеличение или уменьшение интервала работы светофора. Установить их планируем в этом году», — сказал он.

Напомним, в Бишкеке с 12 февраля заработал проект «Безопасный город». Автовладельцы начали жаловаться на увеличившиеся пробки, особенно на перекрестках. В мэрии пообещали установить дополнительные секции на светофорах.