Любители iPhone назвали самый лучший гаджет Apple

На популярном ресурсе Reddit прошло голосование за лучший iPhone из когда-либо выпущенных. Пользователи делились комментариями относительно самых удачных моделей в истории, сообщил портал @hi-tech.

Один из пользователей ресурса опубликовал сравнительную картинку со всеми моделями популярного смартфона и предложил выбрать лучшую.

В итоге больше всего голосов и положительных отзывов получили iPhone 5, 5S и SE, выполненные в схожем дизайне.

Фото Geek-Nose. iPhone 5

Кроме iPhone SE, пользователи также отметили iPhone 7 и iPhone XR. А вот «революционный» iPhone X не упомянул практически никто.

Упомянутые модели уже не выпускают — «квадратный» дизайн закончился на iPhone SE, выпущенном в 2016 году.