00:13
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Техноблог

Любители iPhone назвали самый лучший гаджет Apple

На популярном ресурсе Reddit прошло голосование за лучший iPhone из когда-либо выпущенных. Пользователи делились комментариями относительно самых удачных моделей в истории, сообщил портал @hi-tech.

Один из пользователей ресурса опубликовал сравнительную картинку со всеми моделями популярного смартфона и предложил выбрать лучшую.

В итоге больше всего голосов и положительных отзывов получили iPhone 5, 5S и SE, выполненные в схожем дизайне.

Фото Geek-Nose. iPhone 5

Кроме iPhone SE, пользователи также отметили iPhone 7 и iPhone XR. А вот «революционный» iPhone X не упомянул практически никто.

Упомянутые модели уже не выпускают — «квадратный» дизайн закончился на iPhone SE, выпущенном в 2016 году.
Ссылка:
просмотров: 160
Версия для печати
Материалы по теме
В новых iPhone XS и XS Max трескается стекло фотокамер
Лучше отключить. Ошибка позволяет прослушивать почти любой iPhone
TechInsights: Цена iPhone выше себестоимости комплектующих почти в три раза
Суд запретил Apple продавать старые модели iPhone в Германии
Компанию Apple обвинили в обмане при рекламе новых iPhone
В Китае запретили продавать старые модели iPhone
Ванной мелочи рассчитался россиянин за iPhone XS
Apple сократит производство iPhone XR из-за низкого спроса
iPhone XR жестко протестировали на прочность. Выдержал он не все
iPhone XR назвали «тайным оружием» Apple
Популярные новости
Три дня без подзарядки. Назван самый &laquo;живучий&raquo; смартфон Три дня без подзарядки. Назван самый «живучий» смартфон
Китай продолжает удивлять. Мост с&nbsp;использованием 3D-печати построили в&nbsp;Баошане Китай продолжает удивлять. Мост с использованием 3D-печати построили в Баошане
Бизнес
ОСМП (QIWI): Благодарим клиентов за&nbsp;доверие к&nbsp;нашим продуктам ОСМП (QIWI): Благодарим клиентов за доверие к нашим продуктам
Найди свою половинку c&nbsp;помощью бесплатного сервиса JANYM от&nbsp;MegaCom Найди свою половинку c помощью бесплатного сервиса JANYM от MegaCom
Самосвалы, автокраны, &laquo;аварийки&raquo;. &laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; обновил автопарк Самосвалы, автокраны, «аварийки». «Газпром Кыргызстан» обновил автопарк
Мобильный банкинг &laquo;BTA24&raquo;: меняем жизнь к&nbsp;лучшему Мобильный банкинг «BTA24»: меняем жизнь к лучшему