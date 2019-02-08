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Техноблог

Обычную Nokia в России превратили в телефон «Владимир Золотой»

Новый кнопочный телефон от Caviar посвящен Владимиру Красное Солнышко, крестившему в X веке Русь. Гаджет украшен золотым православным крестом, сообщил портал @hi-tech.

Модель получила торжественный и роскошный облик, вдохновленный убранством средневековых княжеских покоев, их роскошных нарядов и украшений и первых русских церквей.

Задняя сторона корпуса телефона полностью покрыта золотом и украшена сплошным «полотном» орнамента в древнерусском стиле, который обрамляет православный крест. Спереди устройство украшено золотым покрытием и узорами.

Телефон «Владимир» повторяет очертания меча, который наряду с крестом является атрибутом изображения Владимира Красное Солнышко на иконах. В серии представлен более деловой вариант модели «Владимир» в сочетании золотого покрытия и черной кожи. Стоимость телефона «Владимир Золотой» — около 280 тысяч сомов.

Платформа Nokia 6500, положенная в основу телефона, предлагает TFT-экран диагональю 2,2 дюйма. Батарейка на 830 мАч обеспечивает до 216 часов работы в режиме ожидания или до трех с половиной часов в режиме разговора. Поддерживаются сети 3G.
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