YouTube запретил публиковать шокирующие розыгрыши и «смертельные» видео

Сервис YouTube запретил публикацию на сайте видео с пранками или челленджами, которые угрожают жизни человека. Информацию о новых ограничениях опубликовали в разделе вопросов и ответов видеохостинга.

В качестве примера администрация YouTube привела недавние челленджи — Fire Challenge, Tide Pod Challenge, Bird Box Challenge. В них главные герои — зачастую подростки — занимаются опасными для жизни и здоровья вещами.

Запрет касается и видео с жестокими розыгрышами — пранками, когда жертва может подумать, что находится в опасной для жизни ситуации. Нельзя публиковать и ролики, в которых дети испытывают серьезный стресс.

Авторам видео и создателям каналов дали два месяца, чтобы удалить нежелательный контент. В дальнейшем администрация YouTube займется этим самостоятельно. За неоднократное нарушение новых правил каналы будут блокировать.