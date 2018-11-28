Audi показала конкурента электромобиля Tesla

Немецкая компания представила первые изображения концепта будущей модели, которой пророчат конкуренцию с Tesla и другими электрокарами. Об этом сообщило издание «За рулем».
Следом за кроссовером e-tron quattro в Audi занялись разработкой большой электрической легковой модели. Ее концепт, который получил название e-tron GT, представят сегодня на мотор-шоу в Лос-Анджелесе.
Внешне машина напоминает Audi A7 Sportback, поэтому не исключено, что серийный вариант электромобиля получит название Audi e-tron Spaceback.
В топовой версии лифтбек Audi получит силовую установку с двумя электромоторами суммарной мощностью 600 лошадиных сил. По неподтвержденной информации, разгон до