Audi показала конкурента электромобиля Tesla

Немецкая компания представила первые изображения концепта будущей модели, которой пророчат конкуренцию с Tesla и другими электрокарами. Об этом сообщило издание «За рулем».

Следом за кроссовером e-tron quattro в Audi занялись разработкой большой электрической легковой модели. Ее концепт, который получил название e-tron GT, представят сегодня на мотор-шоу в Лос-Анджелесе.

Кузов концепта покрыт маскировкой, но она не скрывает, что в Audi отказались от традиционного кузова седан в пользу практичного пятидверного лифтбека с покатой крышей.

Внешне машина напоминает Audi A7 Sportback, поэтому не исключено, что серийный вариант электромобиля получит название Audi e-tron Spaceback.

В компании пока не раскрывают технические подробности о машине, которая на фото выглядит практически готовой к серийному производству.