Пять самых надежных электрокаров в мире выбрали эксперты

Пятерку самых надежных автомобилей с электрическими двигателями выбрали эксперты портала CarsWeek.
Лидером стал Chevrolet Bolt EV. Автомобиль оснащен мотором мощностью 200 лошадиных сил, а запас хода составляет
Следом идет самая известная модель на рынке машин с электродвигателем — Tesla Model S. Ее главным минусом является высокая цена. Автомобиль с 700-сильным мотором развивает скорость до
Тройку лидеров замыкает Nissan Leaf, который продается с 2011 года. Автомобиль отличается надежностью всех систем, за исключением климатической. Небольшой мотор мощностью 109 лошадиных сил разгоняет автомобиль до
На четвертом месте Tesla Model 3. Невысокое место автомобиля обусловлено его новизной и недостаточностью аналитических данных. Однако у электрокара хорошее соотношение цены и качества, а максимальная скорость, которую он может развить, —
Замыкает список BMW i3. Эксперты отмечают хороший спрос на данную модель в европейских странах. Ее особенностью является возможность заказа комплектации с бензиновым генератором, что помогает увеличить запас хода машины.