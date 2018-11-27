Пять самых надежных электрокаров в мире выбрали эксперты

Пятерку самых надежных автомобилей с электрическими двигателями выбрали эксперты портала CarsWeek.

Лидером стал Chevrolet Bolt EV. Автомобиль оснащен мотором мощностью 200 лошадиных сил, а запас хода составляет 350 километров . Максимальная скорость — 146 километров в час. Интересно, что самым ненадежным агрегатом у электрокара, по мнению экспертов, оказалась электроника.

Фото © tesla.com. Самый известный электромобиль Tesla Model S

Следом идет самая известная модель на рынке машин с электродвигателем — Tesla Model S. Ее главным минусом является высокая цена. Автомобиль с 700-сильным мотором развивает скорость до 250 километров в час. В зависимости от комплектации он проезжает без подзарядки от 400 до 700 километров .

Фото 3DNews. Электромобиль Nissan Leaf

Тройку лидеров замыкает Nissan Leaf, который продается с 2011 года. Автомобиль отличается надежностью всех систем, за исключением климатической. Небольшой мотор мощностью 109 лошадиных сил разгоняет автомобиль до 150 километров в час.

Фото © tesla.com. Еще одно детище Илона Маска — Tesla Model 3

На четвертом месте Tesla Model 3. Невысокое место автомобиля обусловлено его новизной и недостаточностью аналитических данных. Однако у электрокара хорошее соотношение цены и качества, а максимальная скорость, которую он может развить, — 210 километров в час.

Фото bmw.ru. Электромобиль BMW i3

Замыкает список BMW i3. Эксперты отмечают хороший спрос на данную модель в европейских странах. Ее особенностью является возможность заказа комплектации с бензиновым генератором, что помогает увеличить запас хода машины.