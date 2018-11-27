Минтранс хочет обязать водителей устанавливать в машинах тахографы

Министерство транспорта и дорог Кыргызстана предлагает обязать устанавливать в транспортных средствах, осуществляющих коммерческие перевозки пассажиров и грузов, тахографы. Проект постановления правительства вынесен на общественное обсуждение.

Отмечается, что эти приборы будут регистрировать режим труда, отдыха водителей и скорости. Устанавливать тахографы предлагают в автобусах, троллейбусах и грузовых автомобилях. Установка приборов, считают в министерстве, позволит сократить количество ДТП со смертельным исходом с участием транспортных средств по перевозке пассажиров и опасных грузов.

«Согласно мировой статистике ДТП, более половины всех дорожных происшествий так или иначе связано с переутомлением водителей. Если водитель находится за рулем от семи до 12 часов, то вероятность возможного попадания в ДТП увеличивается в два раза, чем при продолжительности рабочего дня менее семи часов», — говорится в справке-обосновании проекта постановления.

По информации Минтранса, в республике сейчас около 5 тысяч автотранспортных средств занимаются международными грузовыми перевозками. Кроме того, работают около 1,7 тысячи автобусов большого и малого классов.

Кыргызстан считается страной с высокой аварийностью на дорогах. В 2017 году в республике произошло 6 тысяч 346 ДТП, в которых погибли 907 человек, 9 тысяч 568 получили различные травмы.

«Показатели смертности и травматизма (на 100 тысяч населения) на автомобильных дорогах в КР являются одними из самых высоких среди стран ОЭСР», — подчеркивают в ведомстве.