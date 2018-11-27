20:18
USD 69.85
EUR 79.43
RUB 1.05
Техноблог

Минтранс хочет обязать водителей устанавливать в машинах тахографы

Министерство транспорта и дорог Кыргызстана предлагает обязать устанавливать в транспортных средствах, осуществляющих коммерческие перевозки пассажиров и грузов, тахографы. Проект постановления правительства вынесен на общественное обсуждение.

Отмечается, что эти приборы будут регистрировать режим труда, отдыха водителей и скорости. Устанавливать тахографы предлагают в автобусах, троллейбусах и грузовых автомобилях. Установка приборов, считают в министерстве, позволит сократить количество ДТП со смертельным исходом с участием транспортных средств по перевозке пассажиров и опасных грузов.

«Согласно мировой статистике ДТП, более половины всех дорожных происшествий так или иначе связано с переутомлением водителей. Если водитель находится за рулем от семи до 12 часов, то вероятность возможного попадания в ДТП увеличивается в два раза, чем при продолжительности рабочего дня менее семи часов», — говорится в справке-обосновании проекта постановления.

По информации Минтранса, в республике сейчас около 5 тысяч автотранспортных средств занимаются международными грузовыми перевозками. Кроме того, работают около 1,7 тысячи автобусов большого и малого классов.

Кыргызстан считается страной с высокой аварийностью на дорогах. В 2017 году в республике произошло 6 тысяч 346 ДТП, в которых погибли 907 человек, 9 тысяч 568 получили различные травмы.

«Показатели смертности и травматизма (на 100 тысяч населения) на автомобильных дорогах в КР являются одними из самых высоких среди стран ОЭСР», — подчеркивают в ведомстве.
Ссылка:
просмотров: 261
Версия для печати
Материалы по теме
Жамшитбек Калилов о методах искоренения коррупции в Минтрансе
80 миллионов сомов теряет Минтранс из-за поздней закупки битума
Грузовики Минтранса освободят от уплаты сборов на весогабаритном контроле
Дорога в ущелье Кырчын почти готова к Всемирным играм кочевников
В Боомском ущелье завершились работы по установке водопропускных труб
До 1 сентября 2018 года большегрузам запрещено днем ездить по дорогам
Проезд через перевал Тоо-Ашуу будет затруднен, идет ремонт
Маданият — Джалал-Абад. Еще одна дорога, еще один скандал
Куда девается лишний груз из пунктов пропуска? Депутаты и Минтранс спорят
Виновных наказать. В Минтрансе Кыргызстана плохо борются с коррупцией
Популярные новости
Porsche разработал для Китая машину, на&nbsp;которой ездить нельзя Porsche разработал для Китая машину, на которой ездить нельзя
Битва на&nbsp;рынке складных смартфонов. Раскрыты характеристики гаджета Huawei Битва на рынке складных смартфонов. Раскрыты характеристики гаджета Huawei
Любите слушать музыку за&nbsp;рулем? Названы самые опасные для водителей песни Любите слушать музыку за рулем? Названы самые опасные для водителей песни
Toyota Camry получила спортивную версию Toyota Camry получила спортивную версию
Бизнес
Горнодобывающая отрасль просит поддержки правительства Горнодобывающая отрасль просит поддержки правительства
Школьники узнают, как обезопасить себя в&nbsp;интернете и&nbsp;бороться с&nbsp;мошенничеством Школьники узнают, как обезопасить себя в интернете и бороться с мошенничеством
Наслаждайтесь интернетом от&nbsp;JET целый год! Наслаждайтесь интернетом от JET целый год!
Выгодный роуминг от&nbsp;мобильного оператора О! &mdash;&nbsp;новые направления Выгодный роуминг от мобильного оператора О! — новые направления