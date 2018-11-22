Самую частую причину поломки смартфонов в США определили эксперты

С поломками смартфонов сталкиваются 66 процентов жителей США, почти треть людей разбивает экран гаджета. Об этом сообщило издание PhoneArena со ссылкой на результаты исследования компании SquareTrade.

По их данным, за год в США разбили более 50 миллионов экранов смартфонов, на их ремонт потратили $3,4 миллиарда. Еще 34 процента американцев отказались от замены стекла.

Кроме того, 27 процентов обращений в сервисы связаны с царапинами на экранах, 22 процента — с неисправностью аккумулятора, а 16 процентов — с отказом работы дисплея.

В 74 процентах случаев повреждение смартфона происходит после его падения.