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Техноблог

Самую частую причину поломки смартфонов в США определили эксперты

Фото из интернета. Чаще всего у смартфонов разбивают экран

С поломками смартфонов сталкиваются 66 процентов жителей США, почти треть людей разбивает экран гаджета. Об этом сообщило издание PhoneArena со ссылкой на результаты исследования компании SquareTrade.

По их данным, за год в США разбили более 50 миллионов экранов смартфонов, на их ремонт потратили $3,4 миллиарда. Еще 34 процента американцев отказались от замены стекла.

Кроме того, 27 процентов обращений в сервисы связаны с царапинами на экранах, 22 процента — с неисправностью аккумулятора, а 16 процентов — с отказом работы дисплея.

В 74 процентах случаев повреждение смартфона происходит после его падения.
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