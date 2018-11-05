Испытания самолета-«ниндзя» начало NASA

Модель пассажирского сверхзвукового самолета X-59 прошла продувочные испытания. Специалисты NASA планируют начать тестовые полеты, чтобы изучить влияние сверхзвукового хлопка на людей, сообщил портал @hi-tech.

В NASA давно вынашивают идею создания пассажирского сверхзвукового лайнера-«ниндзя», который бы летал с минимальным уровнем шума. Проект начал приобретать реальные очертания. На днях в NASA обнародовали видео продувочных испытаний модели будущего самолета.

Испытания проводят в специальной аэродинамической трубе в исследовательском центре NASA. Тесты необходимы, чтобы выяснить аэродинамические качества самолета и понять, как он поведет себя при различной конфигурации воздушных потоков. По итогам продувки конструкцию улучшат.

Параллельно испытаниям мини-модели NASA в начале ноября проведет серию полетов на тестовом истребителе F-18. Самолет будет выполнять специальный маневр при выходе на сверхзвуковую скорость, который позволит снизить слышимость звукового удара для людей на Земле.

Программа под названием Quiet Supersonic Flights 2018 («Тихие сверхзвуковые полеты») позволит специалистам понять, как уменьшить эффект «сверхзвукового хлопка».