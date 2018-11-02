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Китайцы напугали мир роликом о «смертельном дроне-бомбардировщике»

Фото Task & Purpose. Беспилотный бомбардировщик CH-5

Китай опубликовал ролик о беспилотном бомбардировщике CH-5, уничтожающем движущиеся мишени. Пропагандистское видео нового оружия опубликовало издание «Жэньминь жибао».

В ролике показали недавнюю «тренировку в реальном времени» и майские учения над Тибетом. Видео приурочили к крупнейшему авиашоу, которое пройдет с 6 по 11 ноября в Чжухае.

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Во время испытаний боевой дрон успешно взлетел, провел маневры на высоте 3,5 километра, поразил движущиеся и неподвижные мишени, после чего приземлился в аэропорту.

По официальным данным, «самый смертоносный бомбардировщик» СН-5 может перевозить 16 ракет и поражать цели во время полета на высоте 6 километров. Время полета без дозаправки — 60 часов, максимальная высота — 8 километров, максимальная дальность полета — 10 тысяч километров.

Размах крыльев дрона — 21 метр, а максимальная взлетная нагрузка — 3,3 тонны. Как заявили инженеры проекта, в будущем время полета без дозаправки увеличится вдвое.

СН-5, также известный как Rainbow-5, разработан Китайской академией аэрокосмической аэродинамики. Этот серийный беспилотник — китайский эквивалент американского General Atomics MQ-9 Reaper. СН-5 — последняя разработка в рамках проекта Rainbow Drone.
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