Крупнейший в мире транспортный беспилотник испытали в Китае

В Китае состоялся успешный испытательный полет крупнейшего в мире беспилотного транспортного самолета «Фэйхун-98» (FH-98). Об этом сообщил телеканал CGTN.
По его данным, беспилотник создали на базе транспортного самолета Yun-5B. Его взлетная масса около 5,25 тонны, а максимальная грузоподъемность — 1,5 тонны.
Беспилотник поднимается на высоту до
FH-98 сможет доставлять грузы в отдаленные города, горные районы и на острова. Для взлета и посадки ему достаточно полосы в
Самолет предполагают использовать как в гражданской, так и в военной авиации.