Крупнейший в мире транспортный беспилотник испытали в Китае

В Китае состоялся успешный испытательный полет крупнейшего в мире беспилотного транспортного самолета «Фэйхун-98» (FH-98). Об этом сообщил телеканал CGTN.

По его данным, беспилотник создали на базе транспортного самолета Yun-5B. Его взлетная масса около 5,25 тонны, а максимальная грузоподъемность — 1,5 тонны.​

Беспилотник поднимается на высоту до 4,5 километра и летает со скоростью 180 километров в час. Без дозаправки самолет может преодолеть до 1,2 тысячи километров.

FH-98 сможет доставлять грузы в отдаленные города, горные районы и на острова. Для взлета и посадки ему достаточно полосы в 150 метров .

Самолет предполагают использовать как в гражданской, так и в военной авиации.