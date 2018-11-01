Самые надежные автомобили в мире назвали американские эксперты

Авторитетное американское издание Consumer Reports опубликовало ежегодный рейтинг надежности автомобилей среди ведущих мировых брендов. Список составлен на основе опроса более полумиллиона владельцев машин, сообщило издание «АвтоПарк».

На первых местах оказались японские и корейские бренды — Lexus, Toyota, Mazda, Subaru, Kia, Infiniti. Лидером же стал Lexus со средней оценкой надежности 78 из 100 баллов, на второй позиции Toyota — 76.

Третье место Mazda стало прорывом года, так как ранее компания занимала лишь двенадцатую позицию. По данным издания, это произошло благодаря множеству позитивных отзывов владельцев кроссовера CX-9, а также родстера MX-5.

На нижних строчках рейтинга оказались Volvo, Cadillac и Tesla, которые заняли 29, 28 и 27-е места. Средняя оценка шведского бренда составила 22 балла, американских — по 32 балла.

Фото из интернета. Самый надежный в мире автомобиль — внедорожник Lexus GX

Среди моделей 1-е место в рейтинге занял внедорожник Lexus GX. Далее идут хэтчбек Toyota Prius C и Toyota Prius Prime. Топ-5 замыкают Mazda MX-5 Miata и Toyota Corolla.