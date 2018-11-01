Первый в мире гибкий смартфон FlexPai представили в Китае

Компания Rouyu Technology официально представила первый в мире гибкий смартфон FlexPai в Пекинском национальном конференц-центре. Об этом сообщил портал @hi-tech.

Смартфон использует 7,8-дюймовый гибкий сенсорный AMOLED-экран и новейший чип Qualcomm Snapdragon 8-й серии.

В экране применено более 20 миллионов светодиодов и почти 100 видов тонкопленочных многослойных материалов. Дисплей прошел более 200 тысяч тестов на изгиб и скручивание, растяжение и падение.

Фото из интернета. Гибкий смартфон FlexPai

Смартфон работает на water OS — фирменной модификации операционной системы Android. Компания планирует потратить около $30 миллионов на поддержку разработчиков программного обеспечения по всему миру для новой платформы.

FlexPai поступил в продажу в Китае. Стоимость новинки — от $1 291 за версию 6 Гбайт оперативной и 128 Гбайт встроенной памяти. За версию 8+256 Гбайт просят $1 433, за 8+512 Гбайт — $1 864.