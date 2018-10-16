У кыргызстанцев пять медалей на турнире по карате в России

Кыргызстанцы завоевали пять медалей на турнире по карате-до WKF в России. Об этом 24.kg сообщил президент клуба «Кейхацу», тренер Дмитрий Казанов.

По его словам, в Оренбурге завершились Всероссийские соревнования «Европа — Азия». Участвовали более 1,1 тысячи спортсменов из РФ, Казахстана и Кыргызстана. «Нашу страну представляли каратисты из клубов «Самурай» (тренер — Павел Бондаренко) и «Кейхацу», — отметил Дмитрий Казанов. — Они выиграли золотую, серебряную и три бронзовые награды».

Чемпионский титул завоевала Ольга Мальцева, выступавшая в разделе «кумите» в возрастной группе 16-17 лет в весовой категории свыше 59 кг. Эрбол Жумалиев (старше 18 лет, до 84 кг) занял второе место. Матвей Явгет (8-9 лет, до 32 кг), Айгерим Мурзаканова (14-15 лет, до 54 кг) и Дильназ Соотбаева (16-17 лет, до 59 кг) стали третьими.

«В настоящее время готовимся к чемпионату мира, который пройдет 5-12 ноября в Мадриде», — добавил Дмитрий Казанов.