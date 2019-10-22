19:59
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Спорт

Кыргызстанец выиграл серебро на турнире по карате в России

Фото Дмитрия Казанова. Каратист Артур Мусаев (слева) и тренер Дмитрий Казанов

Кыргызстанец Артур Мусаев выиграл серебро на открытом всероссийском турнире «Европа — Азия» по карате-до WKF. Об этом 24.kg сообщил исполнительный директор федерации данного вида спорта КР Дмитрий Казанов.

Турнир завершился накануне в Оренбурге. Участвовали более 1,6 тысячи спортсменов из России, Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана. Нашу страну представляли 14 каратистов из клубов «Кейхацу» и «Самурай».

Артур Мусаев в своей категории опередил 51 спортсмена. Он выиграл пять боев и вышел в финал. Там при итоговом счете 0:0 судьи отдали победу его сопернику.

«В шаге от медали остановились Михаил Адамалиев и Эржан Капаркулов, выигравшие по четыре боя», — отметил Дмитрий Казанов.

Дмитрия Казанова
Фото Дмитрия Казанова. Команда из Кыргызстана на турнире по карате в России

«Впереди у нас международный турнир на кубок клуба «Самурай» в Кара-Балте и этап Премьер-лиги в Мадриде», — добавил он.
Ссылка:
просмотров: 129
Версия для печати
Материалы по теме
Из Кара-Балты на Олимпиаду. Как кыргызстанец покоряет мир карате
Каратисты из Кыргызстана выиграли шесть медалей на турнире в Казахстане
У Кыргызстана две медали на чемпионате Азии по карате
Команда из Кыргызстана заняла второе место на международном турнире по каратэ
Кыргызстанец выиграл бронзу на чемпионате Азии по карате
У кыргызстанцев 12 медалей на международном турнире по карате
Каратисты из Кыргызстана выиграли пять медалей в Казахстане
Команда из Кыргызстана выиграла 50 медалей на международном турнире по карате
Кто в доме хозяин. Каратисты Кыргызстана стали лучшими в Центральной Азии
У кыргызстанцев пять медалей на турнире по карате в России
Популярные новости
В&nbsp;Англии футболист забил уникальный гол В Англии футболист забил уникальный гол
Американский боец MMA за&nbsp;29&nbsp;секунд нокаутировал ранее непобедимого россиянина Американский боец MMA за 29 секунд нокаутировал ранее непобедимого россиянина
В&nbsp;России турнир по&nbsp;ММА завершился массовой дракой В России турнир по ММА завершился массовой дракой
Из&nbsp;Кара-Балты на&nbsp;Олимпиаду. Как кыргызстанец покоряет мир карате Из Кара-Балты на Олимпиаду. Как кыргызстанец покоряет мир карате
Бизнес
Вертолеты преткновения. Злоключения иностранного инвестора в&nbsp;Кыргызстане Вертолеты преткновения. Злоключения иностранного инвестора в Кыргызстане
Кыргызские адаптированные учебники по&nbsp;математике Моро признаны самыми лучшими Кыргызские адаптированные учебники по математике Моро признаны самыми лучшими
&laquo;Личный кабинет&raquo; теперь доступен в&nbsp;мобильном приложении MegaPay «Личный кабинет» теперь доступен в мобильном приложении MegaPay
Центр бортового питания при ОАО &laquo;МАМ&raquo; удостоен Золотого сертификата Центр бортового питания при ОАО «МАМ» удостоен Золотого сертификата
22 октября, вторник
19:48
В мэрии Бишкека рассказали, насколько повысились зарплаты столичных учителей В мэрии Бишкека рассказали, насколько повысились зарпла...
19:20
Кыргызстанец выиграл серебро на турнире по карате в России
19:01
Подозреваемого в угоне авто задержали в Чуйской области
18:44
Первый твит через разрабатываемую SpaceX спутниковую сеть отправил Илон Маск
18:30
23 октября: где в Бишкеке и регионах отключат свет