Кыргызстанец выиграл серебро на турнире по карате в России

Кыргызстанец Артур Мусаев выиграл серебро на открытом всероссийском турнире «Европа — Азия» по карате-до WKF. Об этом 24.kg сообщил исполнительный директор федерации данного вида спорта КР Дмитрий Казанов.

Турнир завершился накануне в Оренбурге. Участвовали более 1,6 тысячи спортсменов из России, Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана. Нашу страну представляли 14 каратистов из клубов «Кейхацу» и «Самурай».

Артур Мусаев в своей категории опередил 51 спортсмена. Он выиграл пять боев и вышел в финал. Там при итоговом счете 0:0 судьи отдали победу его сопернику.

«В шаге от медали остановились Михаил Адамалиев и Эржан Капаркулов, выигравшие по четыре боя», — отметил Дмитрий Казанов.

Фото Дмитрия Казанова. Команда из Кыргызстана на турнире по карате в России

«Впереди у нас международный турнир на кубок клуба «Самурай» в Кара-Балте и этап Премьер-лиги в Мадриде», — добавил он.