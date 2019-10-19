Из Кара-Балты на Олимпиаду. Как кыргызстанец покоряет мир карате

Рафаэль Акбаров — один из ведущих каратистов Кыргызстана. Летом он выиграл серебро на чемпионате Азии, а сейчас участвует в отборе на Олимпийские игры. О своих учителях, друзьях, соперниках и мечтах 20-летний уроженец Кара-Балты рассказал 24.kg.
В карате привел старший брат
— Почему выбрали карате?
— Старший брат Равшан когда-то занимался им, но по семейным обстоятельствам перестал. Когда мне было семь лет, привел меня в клуб «Самурай» к тренеру Павлу Бондаренко.
Обстановка, тренер и занятия — все было здорово. Я нашел друзей. Некоторые бросили карате, однако мы до сих пор общаемся.Рафаэль Акбаров
В 2017 году поступил на естественно-технический факультет КРСУ по направлению «инфокоммуникационные технологии и системы связи» и перебрался из Кара-Балты в Бишкек. Каждый день после учебы тренируюсь у Дмитрия Казанова в клубе «Кейхацу». Иногда по выходным, приезжая в родной город, занимаюсь у прежнего наставника.
Тренер научил контролировать себя
— В чем особенность вашего единоборства?
— Карате-до WKF — спортивный стиль. В нем нет жестких и жестоких ударов. Если боец теряет над собой контроль и начинает драться в полную силу, его предупреждают или дисквалифицируют.
Я себя контролирую. Не люблю разбитые в кровь носы.
— Что включают тренировки?
— Они всегда разные. Бывает, качаемся и укрепляем выносливость. Или отрабатываем удары. Спарринги провожу не только с ребятами своей весовой категории (60 килограммов), но и с более тяжелыми — Адилетом Шадыкановым и Эрболом Жумалиевым. Для меня это плюс. На турнирах легче биться с каратистами моей комплекции.
А еще тренер нас воспитывает: рассказывает о воле, чести и правилах поведения в повседневной жизни.
— Травм, наверное, не бывает?
— На чемпионате Кыргызстана в 2019-м выступал в двух возрастных группах. В первый день победил среди молодежи. В финале порвал связки на правой руке. На следующий день провел три боя среди взрослых. После турнира рука посинела. Лечился полтора месяца и пропустил молодежный чемпионат Азии.
В 2014 году переболел болезнью Боткина. Мне запретили заниматься карате. Иногда во время усиленных тренировок болит печень. Стараюсь придерживаться диеты.
Турниры, которые навсегда запомнил
— Какие турниры запомнились?
— Был золотой возраст (9-12 лет), когда я почти везде выигрывал. Например, в 2011-м стал чемпионом мира по версии WSKF.
Три-четыре раза был чемпионом Центральной Азии, много раз чемпионом Кыргызстана. В 17 лет стал лучшим в стране среди взрослых и дебютировал на чемпионате Азии. Выиграл два боя. За бронзу дрался с шустрым саудитом. Весь бой гонял его по татами, но так и не заработал очки. Уступил и занял пятое место.
На чемпионате мира — 2018 в Мадриде было крутое открытие с яркими спецэффектами. Никогда такого не видел.
Понравилось на летних Азиатских играх — 2018. Это был зрелищный праздник спорта!
Недавно выступил в Москве на этапе Премьер-лиги. В стартовом бою навязал борьбу двукратному чемпиону мира. В конце был счет 1:1. Соперник прошел дальше благодаря тому, что первым нанес результативный удар.
Больше всего запомнился чемпионат Азии — 2019 среди взрослых. Готовясь к нему, сломал палец. Две недели носил гипс, однако травма все равно до конца не зажила.
— Атаковали ногами?
— В основном руками. Ими выполняются мои любимые приемы гяку цуки и чудан гяку цуки. Ногами на тренировках работаю хорошо, но на турнирах мне их почему-то трудно использовать.
— Планировали стать серебряным призером ЧА?
— Всегда нацеливаюсь на золото. В этот раз оно было рядом. Соперник был опытнее меня. Если продолжу упорно тренироваться и набираться опыта на зарубежных турнирах, в будущем могу стать чемпионом Азии.
На пути к Олимпиаде
— Вас когда-нибудь засуживали?
— Бывало, судьи не засчитывали результативные действия. Однако если бил бы четче, то им бы некуда было деваться и засчитали бы. Значит, были у меня недоработки.
— Есть принципиальные соперники?
— В мире их очень много. В Кыргызстане Абдыбек Апсатаров и Бакай Бакирдинов. Дают бой и иногда побеждают меня. Подрастают молодые таланты, которые скоро будут серьезными соперниками взрослым.
Высокая конкуренция только радует. Без нее расслаблюсь и за рубежом ничего не добьюсь.
— Что испытали, когда в 2016 году карате включили в олимпийскую программу?
— Был счастлив. Сразу поставил себе цель — попасть на Олимпиаду-2020. В весовой категории там выступят лишь 10 каратистов. Войти в их число очень сложно. Но я сделаю все от меня зависящее.
Вовсю идут отборочные соревнования. Скоро турнир в Мадриде, в начале 2020-го — в Париже и Дубае. Надеюсь, выступлю везде. В мае на решающем турнире 50 лучших каратистов планеты оспорят две олимпийские путевки. Пока занимаю в мировом рейтинге 51-е место.
— Кто помогает с поездками на турниры?
— На крупные — федерация. Тренер Дмитрий Казанов находит спонсоров, иногда выделяет средства от клуба «Кейхацу». Сильно помогают в материальном плане тетя и старший брат.
Люди, которые помогают в жизни и спорте
— Чем занимаетесь в свободное время?
— Раз в неделю, приезжая в Кара-Балту, играю с друзьями в футбол.
С 10 лет болею за мадридский «Реал». Смотрю каждый его матч. Когда был в Мадриде, посетил его домашнюю арену «Сантьяго Бернабеу».
— У вас есть образец для подражания?
— Старший брат Равшан. Он воспитывал меня и помогал во многих вопросах. И сейчас ощущаю его поддержку. Равшан — прекрасный семьянин.
Тренеры Павел Бондаренко и Дмитрий Казанов — это для меня образец профессионализма и преданности любимому делу.
Двоюродный брат Наиль четыре года учился в Томске на ядерного физика. Сейчас учится в Москве на магистратуре в Высшей школе экономики. Когда приезжает, проводим с ним время. Летом я познакомил его с друзьями. Наиль с ними поладил и посоветовал беречь их. Когда я был на турнире в Москве, он показал мне город, свое общежитие и соседей. Двоюродный брат — интересный собеседник, много читает и знает. Говорим с ним обо всем на свете: и о науке, и о девушках. Для меня он образец ума и упорства.