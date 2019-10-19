Из Кара-Балты на Олимпиаду. Как кыргызстанец покоряет мир карате

Рафаэль Акбаров — один из ведущих каратистов Кыргызстана. Летом он выиграл серебро на чемпионате Азии, а сейчас участвует в отборе на Олимпийские игры. О своих учителях, друзьях, соперниках и мечтах 20-летний уроженец Кара-Балты рассказал 24.kg.

Фото @akbarov_r. Серебряный призер чемпионата Азии, многократный чемпион Кыргызстана по карате-до WKF Рафаэль Акбаров

В карате привел старший брат

— Почему выбрали карате?

— Старший брат Равшан когда-то занимался им, но по семейным обстоятельствам перестал. Когда мне было семь лет, привел меня в клуб «Самурай» к тренеру Павлу Бондаренко.

Обстановка, тренер и занятия — все было здорово. Я нашел друзей. Некоторые бросили карате, однако мы до сих пор общаемся. Рафаэль Акбаров

В 2017 году поступил на естественно-технический факультет КРСУ по направлению «инфокоммуникационные технологии и системы связи» и перебрался из Кара-Балты в Бишкек. Каждый день после учебы тренируюсь у Дмитрия Казанова в клубе «Кейхацу». Иногда по выходным, приезжая в родной город, занимаюсь у прежнего наставника.

Фото из архива Рафаэля Акбарова. Рафаэль Акбаров (справа) на Азиатских играх — 2018

Тренер научил контролировать себя

— В чем особенность вашего единоборства?

— Карате-до WKF — спортивный стиль. В нем нет жестких и жестоких ударов. Если боец теряет над собой контроль и начинает драться в полную силу, его предупреждают или дисквалифицируют.

Я себя контролирую. Не люблю разбитые в кровь носы.

— Что включают тренировки?

— Они всегда разные. Бывает, качаемся и укрепляем выносливость. Или отрабатываем удары. Спарринги провожу не только с ребятами своей весовой категории (60 килограммов), но и с более тяжелыми — Адилетом Шадыкановым и Эрболом Жумалиевым. Для меня это плюс. На турнирах легче биться с каратистами моей комплекции.

Фото @keihatsu_karate. Рафаэль Акбаров (в нижнем ряду справа) с товарищами по команде на сборах на Иссык-Куле. Июль 2019 года

А еще тренер нас воспитывает: рассказывает о воле, чести и правилах поведения в повседневной жизни.

— Травм, наверное, не бывает?

— На чемпионате Кыргызстана в 2019-м выступал в двух возрастных группах. В первый день победил среди молодежи. В финале порвал связки на правой руке. На следующий день провел три боя среди взрослых. После турнира рука посинела. Лечился полтора месяца и пропустил молодежный чемпионат Азии.

В 2014 году переболел болезнью Боткина. Мне запретили заниматься карате. Иногда во время усиленных тренировок болит печень. Стараюсь придерживаться диеты.

Фото из архива Рафаэля Акбарова. Рафаэль Акбаров (в центре) на чемпионате Кыргызстана — 2019

Турниры, которые навсегда запомнил

— Какие турниры запомнились?

— Был золотой возраст (9-12 лет), когда я почти везде выигрывал. Например, в 2011-м стал чемпионом мира по версии WSKF.

Три-четыре раза был чемпионом Центральной Азии, много раз чемпионом Кыргызстана. В 17 лет стал лучшим в стране среди взрослых и дебютировал на чемпионате Азии. Выиграл два боя. За бронзу дрался с шустрым саудитом. Весь бой гонял его по татами, но так и не заработал очки. Уступил и занял пятое место.

На чемпионате мира — 2018 в Мадриде было крутое открытие с яркими спецэффектами. Никогда такого не видел.

Понравилось на летних Азиатских играх — 2018. Это был зрелищный праздник спорта!

Недавно выступил в Москве на этапе Премьер-лиги. В стартовом бою навязал борьбу двукратному чемпиону мира. В конце был счет 1:1. Соперник прошел дальше благодаря тому, что первым нанес результативный удар.

Больше всего запомнился чемпионат Азии — 2019 среди взрослых. Готовясь к нему, сломал палец. Две недели носил гипс, однако травма все равно до конца не зажила.

— Атаковали ногами?

— В основном руками. Ими выполняются мои любимые приемы гяку цуки и чудан гяку цуки. Ногами на тренировках работаю хорошо, но на турнирах мне их почему-то трудно использовать.

— Планировали стать серебряным призером ЧА?

— Всегда нацеливаюсь на золото. В этот раз оно было рядом. Соперник был опытнее меня. Если продолжу упорно тренироваться и набираться опыта на зарубежных турнирах, в будущем могу стать чемпионом Азии.

Фото @akbarov_r. Рафаэль Акбаров (слева) на чемпионате Азии — 2019

На пути к Олимпиаде

— Вас когда-нибудь засуживали?

— Бывало, судьи не засчитывали результативные действия. Однако если бил бы четче, то им бы некуда было деваться и засчитали бы. Значит, были у меня недоработки.

— Есть принципиальные соперники?

— В мире их очень много. В Кыргызстане Абдыбек Апсатаров и Бакай Бакирдинов. Дают бой и иногда побеждают меня. Подрастают молодые таланты, которые скоро будут серьезными соперниками взрослым.

Высокая конкуренция только радует. Без нее расслаблюсь и за рубежом ничего не добьюсь.

— Что испытали, когда в 2016 году карате включили в олимпийскую программу?

— Был счастлив. Сразу поставил себе цель — попасть на Олимпиаду-2020. В весовой категории там выступят лишь 10 каратистов. Войти в их число очень сложно. Но я сделаю все от меня зависящее.

Вовсю идут отборочные соревнования. Скоро турнир в Мадриде, в начале 2020-го — в Париже и Дубае. Надеюсь, выступлю везде. В мае на решающем турнире 50 лучших каратистов планеты оспорят две олимпийские путевки. Пока занимаю в мировом рейтинге 51-е место.

— Кто помогает с поездками на турниры?

— На крупные — федерация. Тренер Дмитрий Казанов находит спонсоров, иногда выделяет средства от клуба «Кейхацу». Сильно помогают в материальном плане тетя и старший брат.

Люди, которые помогают в жизни и спорте

— Чем занимаетесь в свободное время?

— Раз в неделю, приезжая в Кара-Балту, играю с друзьями в футбол.

Фото @akbarov_r. Рафаэль Акбаров на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Ноябрь 2018 года

С 10 лет болею за мадридский «Реал». Смотрю каждый его матч. Когда был в Мадриде, посетил его домашнюю арену «Сантьяго Бернабеу».

— У вас есть образец для подражания?

— Старший брат Равшан. Он воспитывал меня и помогал во многих вопросах. И сейчас ощущаю его поддержку. Равшан — прекрасный семьянин.

Тренеры Павел Бондаренко и Дмитрий Казанов — это для меня образец профессионализма и преданности любимому делу.

Фото @akbarov_r. Рафаэль Акбаров в Москве. Октябрь 2019 года

Двоюродный брат Наиль четыре года учился в Томске на ядерного физика. Сейчас учится в Москве на магистратуре в Высшей школе экономики. Когда приезжает, проводим с ним время. Летом я познакомил его с друзьями. Наиль с ними поладил и посоветовал беречь их. Когда я был на турнире в Москве, он показал мне город, свое общежитие и соседей. Двоюродный брат — интересный собеседник, много читает и знает. Говорим с ним обо всем на свете: и о науке, и о девушках. Для меня он образец ума и упорства.