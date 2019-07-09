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Спорт

Команда из Кыргызстана заняла второе место на международном турнире по каратэ

Фото Дмитрия Казанова. Награждение участников турнира Issyk-Kul Open по карате-до WKF

Команда из Кыргызстана заняла второе место на международном турнире Issyk-Kul Open по каратэ-до WKF, прошедшем в Чолпон-Ате. Об этом 24.kg сообщил исполнительный директор федерации данного вида спорта КР Дмитрий Казанов.

В турнире участвовали около 500 спортсменов из Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана и Таджикистана. Медали разыгрывались в нескольких возрастных группах. В командном зачете первое место заняла сборная Жамбылской области Казахстана. У нее 34 награды, в том числе 13 золотых. На втором месте клуб «Кейхацу» (Бишкек), выигравший девять золотых, восемь серебряных и 17 бронзовых медалей. Третьими стали представители Узбекистана.

«Для наших бойцов турнир был важным этапом подготовки к чемпионату Азии, который пройдет 19-21 июля в Ташкенте. Они показали, что находятся в хорошей форме. Например, среди мужчин в весе свыше 75 кг лучшим стал Адилет Шадыканов, а среди женщин в категории до 55 кг победила Жамиля Кайыпбекова», — отметил Дмитрий Казанов.

«На ЧА отправятся 15 кыргызстанцев. Они поборются за рейтинговые очки, необходимые для квалификации на Олимпиаду», — добавил он.
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