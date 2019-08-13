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Спорт

Каратисты из Кыргызстана выиграли шесть медалей на турнире в Казахстане

Фото Дмитрия Казанова. Кыргызстанцы на турнире по карате в Актау

Кыргызстанцы выиграли шесть медалей на международном турнире Mangystau Open по карате-до WKF. Об этом 24.kg сообщил президент клуба «Кейхацу» Дмитрий Казанов.

Турнир прошел в Актау. Участвовали бойцы из Казахстана, КР, России, Туркменистана и Узбекистана. «В сборной нашего клуба было девять спортсменов. В их активе золото, серебро и четыре бронзы», — отметил Дмитрий Казанов.

Михаил Адамалиев в своей категории стал чемпионом. Богдан Явгет занял второе место. Александр Морозов, Юрий Федяев, Эрзат Токтосунов и Матвей Явгет  третьи.

«В конце сентября наши каратисты выступят в Москве на рейтинговом турнире», — добавил Дмитрий Казанов.

В июле кыргызстанцы взяли две медали на чемпионате Азии.
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