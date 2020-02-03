В Бишкеке провели крупный турнир по карате

В 2020 году карате-до WKF дебютирует в программе Олимпийских игр. С этим связаны мысли многих спортсменов. В столице 1-2 февраля прошел 13-й международный турнир Bishkek Open, позволивший им проверить силы перед решающими отборочными стартами.

Фото 24.kg. Эпизод турнира Bishkek Open по карате-до WKF

За победу боролись около 1,1 тысячи каратистов из Кыргызстана, Казахстана, России и Узбекистана. Разыгрывалось 70 комплектов наград. Большинство — среди детей и юношей. В некоторых категориях было больше 40 участников. Многие бои завершились с разницей в один балл.

Из России прибыли 18 бойцов. «Как спортсмен, я посещал Кыргызстан в 2012-м. Сегодня впервые приехал как тренер. Было интересно, изменился ли уровень вашего карате. Вижу, что он вырос. Конкурентов множество. Для участников это большой плюс, — сказал 24.kg Антон Урнтаев из Новосибирска. — В следующем году планируем приехать вновь».

У женщин была одна категория — абсолютная. В финале встречались опытная казахстанка Гузалия Гафурова и молодая кыргызстанка Ольга Мальцева. Наша спортсменка почти сразу повела в счете, однако соперница перехватила инициативу и вырвала победу.

Гузалия Гафурова была главной звездой турнира. Она чемпионка мира (по версии сито-рю), двукратная чемпионка летних Азиатских игр. «Приезжаю к вам почти каждый год и уже не раз побеждала. Организация турнира — супер! Много сильных соперниц. Мы не только соревнуемся, но и общаемся», — рассказала она 24.kg.

Фото 24.kg. Эпизод турнира Bishkek Open по карате-до WKF

Среди мужчин в весе 67 кг лучшим стал Ерболат Жумабеков, 75 кг — Олжас Кулажан (оба из Казахстана). В категории свыше 75 кг в финал вышли кыргызстанцы Эрбол Жумалиев и Адилет Шадыканов. Однако драться не стали. Договорились между собой, и судьи объявили победителем Жумалиева.

«На этом турнире всегда как минимум выхожу в финал. Сегодня провел три боя. В конце драться смысла не было, ведь с Адилетом Шадыкановым мы одноклубники и как кровные братья, — сообщил 24.kg 20-летний Эрбол Жумалиев. — Я в карате с шести лет. Оно нравится тем, что в нем нет серьезных травм, есть драйв и скорость. Трижды выигрывал бронзу на чемпионате Азии. Хочу в этом году взять золото. Борюсь за путевку на Олимпиаду. Уже посетил несколько крупных зарубежных турниров и заработал рейтинговые очки».

Фото 24.kg. Награды победителям и призерам турнира Bishkek Open по карате-до WKF

В командном зачете второй раз подряд победила сборная Жамбылской области Казахстана, выигравшая 13 золотых, 12 серебряных и 22 бронзовые медали. На втором месте бишкекский клуб «Кейхацу» (9 + 13 + 15), на третьем — Ошская федерация карате (9 + 7 + 11).

«Турнир получился как никогда масштабным. Уважительно относимся к гостям, со многими дружим, никого не засуживаем. Поэтому иностранным командам интересно к нам приезжать», — заявил 24.kg организатор турнира, один из ведущих тренеров республики Дмитрий Казанов.

Он отметил, что четыре наших каратиста имеют шансы на олимпийскую лицензию. Но им надо продолжать набирать рейтинговые очки. Впереди отборочные соревнования в ОАЭ, Австрии и Испании. Решающий турнир пройдет в мае во Франции.