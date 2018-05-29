Кыргызстанка стала третьей на международной велогонке

Кыргызстанка стала третьей на международной шоссейной велогонке Gran Fondo Kazakhstan Tour of Zhetysu. Об этом сообщил официальный сайт состязаний.

За победу боролись около 220 участников, преодолевших дистанцию в 100 километров. Маршрут пролегал по живописным местам Алматинской области на уникальной трассе, включающей холмы и крутые подъемы.

Среди женщин в возрастной группе старше 31 года первая «железная» леди Кыргызстана Юлия Фернас завоевала бронзовую медаль. Ее итоговый результат — 3 часа 28 минут 8 секунд.

«Gran Fondo — самый известный и популярный в мире шоссейный заезд, объединяющий на одной трассе как профессионалов, так и любителей велоспорта», — отметили организаторы.