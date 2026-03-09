В Чолпон-Ате прошел открытый Зимний чемпионат Кыргызстана по велоспорту на шоссе среди юниоров и юниорок. Об этом сообщает секретариат ВИК.
По его данным, гонщикам предстояло преодолеть дистанцию 96 километров.
«В соревнованиях приняли участие спортсмены из Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана. Эта гонка стала второй профессиональной шоссейной велогонкой за всю историю независимости Кыргызстана», — говорится в сообщении.
Призовые места распределились следующим образом:
- 1-е место — Куйтенов Мурат (Казахстан);
- 2-е место — Чулиев Чингиз (Узбекистан);
- 3-е место — Ергашев Фазлиддин (Узбекистан).
Юниорки:
- 1-е место — Бабунова София (Кыргызстан);
- 2-е место — Абылгазы Аружан (Казахстан);
- 3-е место — Мамаева София (Казахстан).