22:33
USD 87.45
EUR 100.88
RUB 1.11
Спорт

В Чолпон-Ате прошел открытый Зимний чемпионат Кыргызстана по велоспорту

В Чолпон-Ате прошел открытый Зимний чемпионат Кыргызстана по велоспорту на шоссе среди юниоров и юниорок. Об этом сообщает секретариат ВИК.

По его данным, гонщикам предстояло преодолеть дистанцию 96 километров.

«В соревнованиях приняли участие спортсмены из Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана. Эта гонка стала второй профессиональной шоссейной велогонкой за всю историю независимости Кыргызстана», — говорится в сообщении.

Призовые места распределились следующим образом:

  • 1-е место — Куйтенов Мурат (Казахстан);
  • 2-е место — Чулиев Чингиз (Узбекистан);
  • 3-е место — Ергашев Фазлиддин (Узбекистан).

Юниорки:

  • 1-е место — Бабунова София (Кыргызстан);
  • 2-е место — Абылгазы Аружан (Казахстан);
  • 3-е место — Мамаева София (Казахстан).
Ссылка: https://24.kg/sport/365202/
просмотров: 164
Версия для печати
Материалы по теме
Представитель Кыргызстана завоевал две медали на чемпионате Азии по велоспорту
Ветеран велоспорта КР Евгений Ваккер примет участие в чемпионате Азии
Сборная Кыргызстана по велоспорту начала подготовку к чемпионату Азии
Впервые на чемпионате Азии по велоспорту выступят параатлеты из Кыргызстана
Кыргызстанец получил приглашение на ультрамарафонскую велогонку
В Кыргызстане пройдет велосипедный фестиваль
Велогонщики из Кыргызстана завоевали медали на турнире в Намангане
Кыргызстанцы заняли призовые места в велогонке в Казахстане
Кыргызстанец занял второе место на ультрамарафоне в Малайзии
Кыргызстанцы завоевали две медали на чемпионате Азии по велоспорту
Популярные новости
Четыре кыргызстанца попали в&nbsp;топ-10 мирового рейтинга Объединенного мира борьбы Четыре кыргызстанца попали в топ-10 мирового рейтинга Объединенного мира борьбы
Борец Эрназар Акматалиев поднялся на&nbsp;второе место в&nbsp;мировом рейтинге UWW Борец Эрназар Акматалиев поднялся на второе место в мировом рейтинге UWW
Боец ММА вызвал комика Нурлана Сабурова на&nbsp;поединок Боец ММА вызвал комика Нурлана Сабурова на поединок
В&nbsp;Нарыне на&nbsp;матче по&nbsp;футзалу болельщик хотел ослепить вратаря лазерной указкой В Нарыне на матче по футзалу болельщик хотел ослепить вратаря лазерной указкой
Бизнес
Акция от&nbsp;Royal Central Park: дополнительная скидка 5&nbsp;процентов Акция от Royal Central Park: дополнительная скидка 5 процентов
MEGA поздравила первых абонентов-женщин с&nbsp;Международным женским днем MEGA поздравила первых абонентов-женщин с Международным женским днем
&laquo;Пенсия&raquo; от&nbsp;Алагузова в&nbsp;Кыргызстане «Пенсия» от Алагузова в Кыргызстане
Дарите женщинам цветы! &laquo;Умай Групп&raquo; поздравляет милых дам с&nbsp;8&nbsp;Марта Дарите женщинам цветы! «Умай Групп» поздравляет милых дам с 8 Марта
9 марта, понедельник
22:24
В Бишкеке впервые прошла онлайн-трансляция судебных заседаний В Бишкеке впервые прошла онлайн-трансляция судебных зас...
22:03
В Чолпон-Ате прошел открытый Зимний чемпионат Кыргызстана по велоспорту
21:45
США пытались сменить режим в трех странах. Чем это закончилось
21:22
На бульваре Эркиндик в Бишкеке убрали разбитую урну, пролежавшую более месяца
21:20
В Бишкеке открывается северная сторона моста на проспекте Жибек Жолу