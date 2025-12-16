Кыргызстанец получил приглашение на ультрамарафонскую велогонку

Кыргызстанец Вадим Фаткулбаянов получил приглашение на ультрамарафонскую велогонку InnerScape Race, которая начнется 1 марта во Вьетнаме. Об этом он рассказал в соцсетях.

Он станет первым представителем нашей страны на этой престижной гонке.

По словам спортсмена, длина трассы составит 4 тысячи километров, набор высоты — 56 тысяч, а лимит времени — 18 дней.

«Чтобы уложиться в лимит, мне нужно проезжать не менее 220 километров в день. Я никогда раньше не преодолевал такие большие расстояния, поэтому это будет для меня совершенно новым вызовом и очень сложным испытанием», — добавил Вадим Фаткулбаянов.

Вадим Фаткулбаянов — постоянный участник Silk Road Mountain Race, стал первым и единственным участником из Кыргызстана, завершившим Atlas Race 2025 в Марокко.