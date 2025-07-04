В Кыргызстане пройдет велосипедный фестиваль

На горнолыжной базе «Кашка-Суу» 12 и 13 июля пройдет велосипедный фестиваль Kashka-Suu Downhill Weekend. Об этом сообщается на сайте организаторов.

По их данным, 13 июля в рамках фестиваля пройдет открытый чемпионат Кыргызстана по скоростному спуску. По результатам квалификации 10 лучших участников попадают в финал.

Уровень сложности трассы — красный (есть опасные элементы).

Отмечается, что фестиваль можно посетить и в качестве зрителя. Желающие также смогут 12 июля проехать по трассе. 23 июля ее откроют только для участников турнира.