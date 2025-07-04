22:26
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Спорт

В Кыргызстане пройдет велосипедный фестиваль

На горнолыжной базе «Кашка-Суу» 12 и 13 июля пройдет велосипедный фестиваль Kashka-Suu Downhill Weekend. Об этом сообщается на сайте организаторов.

По их данным, 13 июля в рамках фестиваля пройдет открытый чемпионат Кыргызстана по скоростному спуску. По результатам квалификации 10 лучших участников попадают в финал.

Уровень сложности трассы — красный (есть опасные элементы).

Отмечается, что фестиваль можно посетить и в качестве зрителя. Желающие также смогут 12 июля проехать по трассе. 23 июля ее откроют только для участников турнира.
Ссылка: https://24.kg/sport/335206/
просмотров: 362
Версия для печати
Материалы по теме
Велогонщики из Кыргызстана завоевали медали на турнире в Намангане
Кыргызстанцы заняли призовые места в велогонке в Казахстане
Кыргызстанец занял второе место на ультрамарафоне в Малайзии
Кыргызстанцы завоевали две медали на чемпионате Азии по велоспорту
Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев
Оригинальный велозаезд совершил бишкекчанин в честь 145-летия города
Юные велогонщики из Бишкека заняли 11 призовых мест на международном турнире
Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев
В Кара-Балте 15 мая откроют велосезон
В Суусамырской долине прошла гонка Kokomeren Race
Популярные новости
Призер Олимпиады Мунарбек Сейитбек уулу дебютирует на&nbsp;профессиональном ринге Призер Олимпиады Мунарбек Сейитбек уулу дебютирует на профессиональном ринге
Кыргызская амазонка: путь лучницы Аиды Акматовой от&nbsp;цирка до&nbsp;рекордов Европы Кыргызская амазонка: путь лучницы Аиды Акматовой от цирка до рекордов Европы
Определились соперники сборной Кыргызстана по&nbsp;групповому этапу CAFA Nations Cup Определились соперники сборной Кыргызстана по групповому этапу CAFA Nations Cup
В&nbsp;Бишкеке пройдет международный футбольный турнир среди олимпийских сборных В Бишкеке пройдет международный футбольный турнир среди олимпийских сборных
Бизнес
KFC собрал более 1,2 миллиона сомов на&nbsp;помощь детям с&nbsp;онкологией KFC собрал более 1,2 миллиона сомов на помощь детям с онкологией
Айдар Имашев: путь молодого кыргызстанца в&nbsp;сферу&nbsp;IT и&nbsp;научных исследований Айдар Имашев: путь молодого кыргызстанца в сферу IT и научных исследований
Лето, Иссык-Куль&nbsp;&mdash; интернет и&nbsp;сувениры в&nbsp;подарок от&nbsp;О! Лето, Иссык-Куль — интернет и сувениры в подарок от О!
В&nbsp;аэропорту &laquo;Манас&raquo; открыты две новые парковочные зоны В аэропорту «Манас» открыты две новые парковочные зоны
4 июля, пятница
22:24
Чили и Аргентина во власти полярного антициклона Чили и Аргентина во власти полярного антициклона
22:01
Назначены главы дирекций по неолимпийским и национальным видам спорта
21:40
Десять школьников представят Кыргызстан на форуме «Дети Содружества»
21:20
В Кыргызстане пройдет велосипедный фестиваль
21:04
С гордо поднятой головой. Глава Минздрава назвал свою миссию