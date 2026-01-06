18:03
Спорт

Сборная Кыргызстана по велоспорту начала подготовку к чемпионату Азии

Сборная Кыргызстана по велоспорту приступила к первому этапу подготовки к чемпионату Азии. Об этом сообщает Федерация велоспорта.

Сборная Кыргызстана по велоспорту начала подготовку к чемпионату Азии

По ее данным, в течение двух недель команда будет тренироваться в Балыкчи, после чего продолжит подготовку в Турции.

Чемпионат Азии по велоспорту на шоссе стартует 4 февраля в Саудовской Аравии.

Федерация велоспорта КР взяла на себя все расходы, связанные с подготовкой команды, включая обеспечение спортсменов медикаментами, витаминами и спортивным питанием.

Ранее стало известно, что в стране сформировали профессиональную велосипедную команду «Локомотив Манас».
