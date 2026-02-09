Представитель Кыргызстана завоевал две медали на чемпионате Азии по велоспорту

Сборная Кыргызстана по велоспорту участвует в 45-м чемпионате Азии по шоссейному велоспорту, который проходит 5-13 февраля в Саудовской Аравии, сообщает федерация этого вида спорта.

Представитель Кыргызстана Игорь Филин завоевал золотую медаль в категории «мастерс 60-64», уверенно победив в групповой гонке на дистанции 62,4 километра. Ранее он завоевал серебро в гонке с раздельным стартом на дистанции 20 километров.

Фото Федерации велоспорта КР

Это первое золото Кыргызстана в групповой гонке за всю историю независимости страны. Кроме того, эта награда стала пятой золотой медалью Кыргызстана на чемпионатах Азии по шоссейному велоспорту.

До этого золото для страны на континентальных первенствах завоевывал Евгений Ваккер — в 2007, 2008, 2011 и 2012 годах в индивидуальных гонках.