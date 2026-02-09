23:03
USD 87.45
EUR 103.76
RUB 1.14
Спорт

Представитель Кыргызстана завоевал две медали на чемпионате Азии по велоспорту

Сборная Кыргызстана по велоспорту участвует в 45-м чемпионате Азии по шоссейному велоспорту, который проходит 5-13 февраля в Саудовской Аравии, сообщает федерация этого вида спорта.

Представитель Кыргызстана Игорь Филин завоевал золотую медаль в категории «мастерс 60-64», уверенно победив в групповой гонке на дистанции 62,4 километра. Ранее он завоевал серебро в гонке с раздельным стартом на дистанции 20 километров.

Федерации велоспорта КР
Фото Федерации велоспорта КР

Это первое золото Кыргызстана в групповой гонке за всю историю независимости страны. Кроме того, эта награда стала пятой золотой медалью Кыргызстана на чемпионатах Азии по шоссейному велоспорту.

До этого золото для страны на континентальных первенствах завоевывал Евгений Ваккер — в 2007, 2008, 2011 и 2012 годах в индивидуальных гонках.
Ссылка: https://24.kg/sport/361259/
просмотров: 107
Версия для печати
Материалы по теме
Ветеран велоспорта КР Евгений Ваккер примет участие в чемпионате Азии
Сборная Кыргызстана по велоспорту начала подготовку к чемпионату Азии
Впервые на чемпионате Азии по велоспорту выступят параатлеты из Кыргызстана
Кыргызстанец получил приглашение на ультрамарафонскую велогонку
В Кыргызстане пройдет велосипедный фестиваль
Велогонщики из Кыргызстана завоевали медали на турнире в Намангане
Кыргызстанцы заняли призовые места в велогонке в Казахстане
Кыргызстанец занял второе место на ультрамарафоне в Малайзии
Кыргызстанцы завоевали две медали на чемпионате Азии по велоспорту
Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев
Популярные новости
МОК попросил украинских спортсменов не&nbsp;устраивать акции протеста на&nbsp;Играх МОК попросил украинских спортсменов не устраивать акции протеста на Играх
Камчыбек Ташиев открыл новый спортивный комплекс в&nbsp;Бишкеке Камчыбек Ташиев открыл новый спортивный комплекс в Бишкеке
В&nbsp;Италии состоялась церемония открытия XXV зимних Олимпийских игр В Италии состоялась церемония открытия XXV зимних Олимпийских игр
Умер заслуженный тренер Кыргызстана по&nbsp;велоспорту Георгий Петрашов Умер заслуженный тренер Кыргызстана по велоспорту Георгий Петрашов
Бизнес
&laquo;Ноль на&nbsp;миллион&raquo;: все для вашего бизнеса в&nbsp;MKassa «Ноль на миллион»: все для вашего бизнеса в MKassa
&laquo;Элдик Банк&raquo; запустил льготные кредиты для малого и&nbsp;среднего бизнеса «Элдик Банк» запустил льготные кредиты для малого и среднего бизнеса
&laquo;Банк Компаньон&raquo; вручил очередной миллион «Банк Компаньон» вручил очередной миллион
Смотрите зимнюю Олимпиаду&nbsp;&mdash; 2026&nbsp;на O!TV: поддержите наших в&nbsp;прямом эфире Смотрите зимнюю Олимпиаду — 2026 на O!TV: поддержите наших в прямом эфире
9 февраля, понедельник
23:03
В Гонконге оппозиционному медиамагнату Джимми Лаю дали 20 лет тюрьмы В Гонконге оппозиционному медиамагнату Джимми Лаю дали...
22:45
Представитель Кыргызстана завоевал две медали на чемпионате Азии по велоспорту
22:36
Организаторы Олимпиады разбираются, почему у чемпионов ломаются награды
22:24
В январе Институт сейсмологии КР выдал техзаключения по 62 строительным объектам
22:03
Дзюдоист из Кыргызстана завоевал бронзовую медаль Кубка Европы