Ветеран велоспорта КР Евгений Ваккер примет участие в чемпионате Азии

Легендарный кыргызстанский велогонщик Евгений Ваккер примет участие в чемпионате Азии, который пройдет 7-8 февраля в Саудовской Аравии. Об этом сообщает федерация данного вида спорта.

Уточняется, что федерация полностью взяла на себя расходы четырех спортсменов категории masters.

Евгений Ваккер выйдет на трассу в категории ветеранов, которая участвует в общем медальном зачете, так же как и паравелоспорт.

В федерации добавили, что в этом году Евгений Ваккер может принять участие в чемпионате мира среди masters, если успешно пройдет отбор.