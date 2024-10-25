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Спорт

Кыргызстанец занял второе место на ультрамарафоне в Малайзии

Кыргызстанец занял второе место на ультрамарафоне, который прошел в Малайзии.

Велосипедист Влад Подофедов пришел к финишу вторым на дистанции в 1 тысячу 500 километров на гонке Peninsular Divide. Она проходит через континентальную часть Малайзии с самой южной до самой северной точки.

На прохождение дистанции у кыргызстанца ушло 99 часов и 14 минут (4 дня, 3 часа, 14 минут), в день он в среднем преодолевал 364 километра.

Победителем марафона стал спортсмен из Индонезии с результатом в 94 часа и 16 минут.
Ссылка: https://24.kg/sport/309293/
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