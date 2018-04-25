Ошский «Алай» упустил очко в четвертом туре Кубка АФК по футболу. Об этом сообщает официальный сайт АФК.

Сегодня в Оше действующий чемпион КР встречался с сильнейшим клубом Таджикистана — «Истиклолом». Почти весь матч «Алай» выступал в роли отыгрывающегося. На гол таджикистанца Фатхулло Фатхуллоева, забитый на седьмой минуте с пенальти, ответил Улугбек Рыскулов (38-я минута). В конце первого тайма «Истиклол» усилиями Ромиша Джалилова вновь вышел вперед.

На 76-й минуте лучший бомбардир «Алая» Алиа Силла сравнял счет. На 92-й минуте, когда казалось, что матч завершится вничью и ошане наберут первое очко на турнире, игрок «Истиклола» Дилшод Васиев принес своему клубу победу. Итог — 3:2 в пользу таджикистанцев.

Ранее в розыгрыше кубка «Алай» проиграл три матча подряд. Он по-прежнему занимает последнее место в группе D. Следующий матч он проведет 2 мая в гостях с туркменским «Алтын Асыром».