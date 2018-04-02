«Альянс» выиграл первый тур чемпионата Кыргызстана по настольному теннису

«Альянс» выиграл первый тур открытого клубного чемпионата Кыргызстана по настольному теннису. Об этом сообщила ассоциация данного вида спорта КР.

Состязания прошли 30-31 марта в Бишкеке в центре настольного тенниса «Карвен». Участвовали восемь команд, за которые играли сильнейшие спортсмены из КР, Казахстана и Туркменистана.

Без поражений выступил бишкекский «Альянс». В его составе были Алишер Якупбаев, Талгат Сагындыков и Шамиль Валиев. На втором месте команда «Крос Инк», на третьем — «Кэмбридж».

Клубный чемпионат состоит из четырех туров.