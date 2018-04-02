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Спорт

«Альянс» выиграл первый тур чемпионата Кыргызстана по настольному теннису

«Альянс» выиграл первый тур открытого клубного чемпионата Кыргызстана по настольному теннису. Об этом сообщила ассоциация данного вида спорта КР.

Состязания прошли 30-31 марта в Бишкеке в центре настольного тенниса «Карвен». Участвовали восемь команд, за которые играли сильнейшие спортсмены из КР, Казахстана и Туркменистана.

Без поражений выступил бишкекский «Альянс». В его составе были Алишер Якупбаев, Талгат Сагындыков и Шамиль Валиев. На втором месте команда «Крос Инк», на третьем — «Кэмбридж».

Клубный чемпионат состоит из четырех туров.
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